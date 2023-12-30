Какие знаки зодиака ждут любовь и процветание с 30 декабря

Близнецы

Друг или сосед попытается вовлечь вас в свои отношения. Если им нужно плечо, чтобы поплакаться, вы не откажетесь быть рядом. Вы не будете выносить никаких суждений и оставите свое мнение при себе, зная, что то, что вы хотите сказать, - это не то, что они хотят услышать. Конец недели станет отличным временем для того, чтобы устроить праздничную вечеринку или другое торжество.

Раки

Вам не помешало бы отдохнуть. Вы не получите ничего, если будете в выходной день продолжать заниматься работой, требующей энергии и напряжения. Есть ли смысл брать на себя дополнительные обязательства? При любой возможности вам будет полезно отодвинуть на второй план работу по дому и другие обязанности. Воспользуйтесь этим днем, чтобы сосредоточиться на тех вещах в жизни, которые вам действительно нравятся. Даже если кажется, что партнер ведет себя глупо, соглашайтесь с ним.

Рыбы

Вам предложат внести определенный вклад в общественное предприятие или благотворительный проект. Это может означать денежное пожертвование, помощь в организации или мероприятия по сбору средств. Хотя это может помешать планам, которые вы уже строили с семьей, вы найдете способ сделать так, чтобы все остались довольны. Друг обратится к вам за советом, и вы сможете помочь.

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