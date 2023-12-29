Каким знакам зодиака повезет с 29 декабря

Благоприятный день в плане общения, знакомств, дружеских, семейных и романтических встреч.

Тельцы

Неожиданный комплимент или подарок вы получите от нового знакомого, с которым только познакомились. Теперь перед вами встанет дилемма, стоит ли отвечать на этот щедрый жест. Если вы одиноки, это может быть намеком на то, что этот человек хочет с вами встречаться. Если вы состоите в серьезных отношениях, то сегодня у вас будет много возможностей для совместного времяпрепровождения.

Дева

Вы будете в своей стихии, если устроите званый ужин или просто отправитесь на светское мероприятие. Забота о родственнике, который нуждается в поддержке, станет хорошим каналом для проявления ваших теплых чувств. Разговор с другом, обладающим богатым воображением, подарит вам несколько отличных идей на будущее.

Водолеи

Пришло время распустить волосы. Перестаньте беспокоиться о насущных делах и проблемах. Жизнь не должна быть сплошной ответственностью, вам нужно сделать перерыв. Забудьте о том, что могут подумать другие и воспользуйтесь шансом попробовать что-то новое. У близкого друга или партнера есть новость, которая вас удивит. Вы одиноки? Ваши шансы найти свою вторую половинку этим вечером высоки.

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