Какие знаки зодиака ждет новогоднее чудо с 28 декабря

День, когда строить планы и пытаться им следовать бессмысленно, хаос и беспорядок коснется большинства из нас.

Овны

Вы будете неосознанно искать что-то или кого-то, кто нарушит вашу рутину. Возможно, вас будут отвлекать и мешать, так что вы вряд ли успеете сделать столько, сколько рассчитывали. Поскольку Венера противостоит Урану, это может быть встреча, которая отвлечет вас от ваших дел, неожиданная новость, приглашение или идея, которая займет все ваши мысли.

Весы

Все, что вы планировали на сегодня, будет перечеркнуто событиями, которые увлекут вас за собой. И все же, если речь идет о свидании или встрече с кем-то, кто очаровывает вас в дружеском плане, не стоит возражать.

Водолеи

Сюрпризы будут приходить в самых разных упаковках, скорей всего вас ждет неожиданный звонок или визит. Это может быть человек, чье общество вы очень цените и с которым вам хотелось бы видеться чаще. Марс сейчас работает в вашу пользу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».