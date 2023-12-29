Встречаем год Дракона: что дарить, каких цветов избегать и чего ожидать

2024-й год Зеленого деревянного дракона уже в пути. Это единственное мифическое животное среди всех зодиакальных знаков, поэтому и год должен быть особенным.

Астрологи предсказывают, что в предстоящие 12 месяцев нас ждут перемены к лучшему. В чем следует встречать, какие блюда ставить на стол и что дарить в новогоднюю ночь, чтобы задобрить Дракона, - в материале Teleprogramma.pro.

Миф о Драконе и зодиакальном круге

Существует красивая китайская легенда о том, почему могущественный Дракон стал лишь пятым в зодиакальном круге.

Однажды император Юй-ди решил устроить забег среди животных, чтобы определить их место в 12-летнем цикле. Дракон уже практически приблизился к финишу, но неожиданно он увидел деревню, погибающую от засухи. И тут наш герой остановился и вызвал дождь.

Потом Дракон продолжил гонку, но вскоре увидел село, которому грозило наводнение. Чтобы спасти местных жителей, этот бескорыстный участник соревнования проглотил подступавшую воду.

А под финиш гонки Дракон увидел, как беззащитного кролика преследует волк. И чтобы спасти ушастого, пропустил его вперед. Так, Дракон и уступил пальму первенства Крысе, Быку, Тигру и Кролику.