Встречаем год Дракона: что дарить, каких цветов избегать и чего ожидать

2024-й год Зеленого деревянного дракона уже в пути. Это единственное мифическое животное среди всех зодиакальных знаков, поэтому и год должен быть особенным.
Астрологи предсказывают, что в предстоящие 12 месяцев нас ждут перемены к лучшему. В чем следует встречать, какие блюда ставить на стол и что дарить в новогоднюю ночь, чтобы задобрить Дракона, - в материале Teleprogramma.pro.
Миф о Драконе и зодиакальном круге
Существует красивая китайская легенда о том, почему могущественный Дракон стал лишь пятым в зодиакальном круге.
Однажды император Юй-ди решил устроить забег среди животных, чтобы определить их место в 12-летнем цикле. Дракон уже практически приблизился к финишу, но неожиданно он увидел деревню, погибающую от засухи. И тут наш герой остановился и вызвал дождь.
Потом Дракон продолжил гонку, но вскоре увидел село, которому грозило наводнение. Чтобы спасти местных жителей, этот бескорыстный участник соревнования проглотил подступавшую воду.
А под финиш гонки Дракон увидел, как беззащитного кролика преследует волк. И чтобы спасти ушастого, пропустил его вперед. Так, Дракон и уступил пальму первенства Крысе, Быку, Тигру и Кролику.
Дракон - доброе существо по своей натуре. Фото: Global Look Press
Что символизирует Дракон
Несмотря на свое условное пятое место, Дракон очень почитаем в Китае. Считается, что он может вызывать дождь, ветер, способствовать богатому сбору урожая, а также быть миротворцем. В Поднебесной Дракон символизировал императорскую власть и изображался на предметах, имеющих отношение к высокому руководству.
Какие Драконы бывают
В китайской мифологии эти крылатые существа делятся на пять типов: Деревянный, Огненный, Земляной, Металлический и Водный. То есть каждый год этого персонажа по восточному календарю связан с одним из этих пяти элементов и повторяется раз в 60 лет. Таким образом, предыдущий год Дракона Деревянного дракона случился в 1964 году.
И каждый из разных видов мифических существ обладает своим неповторимым характером.
Например, деревянные представители знака, которые станут хозяевами этого года, - достаточно креативные личности с богатым внутренним миром, очень чувственные и эмоциональные, что и привлекает к ним окружающих. В то же время они склонны к рискованным поступкам и могут переоценивать свои возможности.
Огненные Драконы отличаются общительностью, любовью к переменам, они легко вспыхивают, но при этом также быстро остывают. Качества Земляного Дракона – уравновешенность, доброжелательность, умение обходить острые углы и миролюбие.
Металлические представители знака – смелые, напористые и проницательные товарищи. А водяные Драконы несут в мир добро, заботятся об окружающих, отличаются высокой эмпатией и умением понимать окружающих.
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Драконы бывают разные: Деревянные, Водные, Красные (Огненные). Фото: Global Look Press
Характеристика знака
Вообще, характерная черта этого китайского знака – импульсивность, яркость, непредсказуемость, рискованность. Но в то же время у Дракона доброе сердце: он готов поделиться с людьми последним, что у него есть.
Что ждать от года Деревянного Зеленого Дракона
Астрологи обещают, что в 2024 году мы наконец отдохнем от всех перипетий судьбы, займемся личностным ростом и реализуем все свои цели. Однако при этом они рекомендуют не начинать больших дел, а лучше продолжать и развивать уже начатое.
Также специалисты прогнозируют, что год будет наполнен яркими событиями и даст перспективные возможности для многих знаков зодиака. Главное – самим не теряться и не упускать свой шанс!
Кроме того, зеленый цвет обозначает народ. А это значит, что хозяин года может проявить свое расположение к простым людям.
Что дарить и готовить в год Зеленого Деревянного Дракона
Как же завоевать благосклонность Деревянного Зеленого Дракона? Например, можно его удивить, приготовив традиционное китайское блюдо – пельмени цзяоцзы. В один из пельменей можно положить монетку. И тому, кто найдет ее, на протяжении года будет сопутствовать удача.
Большой удачей для человека станет, если вы подарите ему хунбао – красный конверт с деньгами. Впрочем, деньги – всегда к удаче! Также родным и друзьям рекомендовано дарить цветы, фрукты, сладости и разные праздничные сладости. Не следует дарить свечи, зажигалки и другие вещи, связанные с огнем, потому что огонь может изрыгать только сам Дракон.
Чтобы позаботиться о собственном благополучии, нужно завести в доме деревце, будь то небольшая елочка или бонсая. Также можно использовать искусственное деревце или просто его изображение. И, конечно, обзавестись как можно большим количеством фигурок самого Дракона, календарей, кружок, тарелок и других предметов с его портретом. Упаковки с чаем тоже подойдут!
Изображений Дракона должно быть больше, в том числе и на коробках с чаем. Фото: Global Look Press
Украшая дом к Новому году, не следует бояться излишеств. Буйство красок и половодье чувств – это то, что приветствует Дракон. Подойдут разноцветные гирлянды, предметы красного и золотых цветов: елочные шары, свечки, скатерти. Атмосферности добавят китайские фонарики и бумажные драконы.
Приметы и запреты в год Дракона
Что касается одежды, то постарайтесь встретить Новый год в нарядах из дорогих тканей: шелка, атласа, бархата, парчи. Тренд задают три цвета: красный, золотой и зеленый. Например, красное платье – это то, что делает эффектной любую женщину.
А вот темно-коричневый, темно-желтый и белый цвета лучше избегать. Считается, что первый не любит сам Дракон, темно-желтый считался цветом, принадлежащим императору, а белый в Древнем Китае символизировал смерть.
Чтобы не сердить символа года, следует погасить все долги, заплатить налоги, навести в доме порядок, помириться с близкими и друзьями, если вы вдруг поссорились с кем-то из них.
Будьте счастливы в Новом году. Фото: Global Look Press
Постарайтесь встретить Новый год по-особенному: в ресторане, в другом городе, в каком-то необычном месте. А если все же останетесь дома, в кругу семьи, то накройте хороший стол, оденьтесь красиво и позовите гостей. И главное – Дракон тоже считает уныние тяжким грехом, поэтому будьте счастливы в эту новогоднюю ночь, да и вообще на протяжении всех этих 12 месяцев. И да пребудет с вами сила – сила Дракона!