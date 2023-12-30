В чем встречать Новый год и что дарить

Астролог Ольга Фисенко рекомендует:

1. Любимые цвета Дракона - золотой и красный. В этот год можно добавить зеленые тона. Из тканей отдайте предпочтение дорогим - бархату, шелку, атласу. Пайетки и стразы, золотые украшения приветствуются. Если красный или золото - это не ваше, то достаточно небольшой детали, чтобы заслужить милость символа года.

Праздничный стол также можно украсить яркими акцентами этих цветов. Сервировка должна быть нарядной и манящей - будто это не еда, а настоящее сокровище. Можно добавить несколько монет на стол.

2. Если обратиться к традициям Китая, то там друг другу принято дарить красный конверт с деньгами или золотые украшения. Но помните: самое дорогое, что мы можем подарить, - это эмоции.

3. Не забывайте, что предсказания - всего лишь инструмент для самопознания и вдохновения. В конечном итоге мы сами пишем свою судьбу, и не важно, что нам говорят звезды или цифры, мы всегда имеем свободу выбора и возможность принимать решения.Как изменить свою жизнь

Астролог Ольга Фисенко составила семидневную «программу расхламления» для читателей «Телепрограммы». Нет принципиальной разницы в том, когда это сделать, - до 31 декабря или в первые дни нового года, на каникулах. Тем более что год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю наступит 10 февраля 2024 года, а завершится 28 января 2025-го.

«Начав год с освобождения пространства от ненужных вещей, вы впускаете новые энергии в свою жизнь, - говорит астролог. - Программа рассчитана на одну категорию вещей в день. Это позволит вам грамотно распределить силы».