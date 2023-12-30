В чем встречать Новый год и что дарить

Фото: личный архив Ольги Фисенко
Астролог Ольга Фисенко рекомендует:
1. Любимые цвета Дракона - золотой и красный. В этот год можно добавить зеленые тона. Из тканей отдайте предпочтение дорогим - бархату, шелку, атласу. Пайетки и стразы, золотые украшения приветствуются. Если красный или золото - это не ваше, то достаточно небольшой детали, чтобы заслужить милость символа года.
Праздничный стол также можно украсить яркими акцентами этих цветов. Сервировка должна быть нарядной и манящей - будто это не еда, а настоящее сокровище. Можно добавить несколько монет на стол.
2. Если обратиться к традициям Китая, то там друг другу принято дарить красный конверт с деньгами или золотые украшения. Но помните: самое дорогое, что мы можем подарить, - это эмоции.
3. Не забывайте, что предсказания - всего лишь инструмент для самопознания и вдохновения. В конечном итоге мы сами пишем свою судьбу, и не важно, что нам говорят звезды или цифры, мы всегда имеем свободу выбора и возможность принимать решения.Как изменить свою жизнь
Астролог Ольга Фисенко составила семидневную «программу расхламления» для читателей «Телепрограммы». Нет принципиальной разницы в том, когда это сделать, - до 31 декабря или в первые дни нового года, на каникулах. Тем более что год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю наступит 10 февраля 2024 года, а завершится 28 января 2025-го.
«Начав год с освобождения пространства от ненужных вещей, вы впускаете новые энергии в свою жизнь, - говорит астролог. - Программа рассчитана на одну категорию вещей в день. Это позволит вам грамотно распределить силы».
Фото: Shutterstock
Первый день. Переберите косметику. Выбросьте старую.
Составьте список новых покупок. Не забудьте заглянуть в ванную и выкинуть старые гели, шампуни и кремы, если такие имеются. У кого в косметичке порядок, наведите ревизию в сумке и аптечке. Выбросьте просроченные лекарства.
Второй день. Отберите вещи, которые не носили больше года. Сдайте эту одежду на переработку или отдайте тем, кому они нужнее. Сейчас это сделать несложно: есть специальные группы в соцсетях и контейнеры по городу. Сдайте на переработку старые
полотенца и постельное белье. Сдайте на переработку старую обувь, почините ту, что требует ремонта.
Третий день. Наведите порядок в документах. Отсортируйте и разложите важные по папкам. Избавьтесь от накопившихся чеков.
Четвертый день. Переберите книги - ненужные вам, но ценные отнесите в библиотеку. Другие сдайте в макулатуру. Сдайте на переработку исписанные блокноты и тетради. Избавьтесь от старых фломастеров и ручек.
Пятый день. Переберите на кухне посуду: ту, что не пользуетесь, отдайте знакомым. Так же поступите и с кухонной техникой. Избавьтесь от битой посуды.
Шестой день. Наведите порядок в телефоне. Почистите почту, галерею, чаты, контакты. Удалите приложения, которыми не пользуетесь. Наведите порядок в социальных сетях. Выйдите из неинтересных сообществ, почистите чаты. Удалите ненужные файлы и программы в компьютере.
Седьмой день. Посмотрите на свою квартиру взглядом гостя. Если вещи находятся постоянно не на своих местах, организуйте им место хранения там, где они скапливаются. Избавьтесь от ненужных коробок, упаковок.
Цифры счастья завтрашнего дня
Фото: личный архив Фариды Красавкиной
Нумеролог Фарида Красавкина помогает найти счастливые числа года.
Это год Сатурна. 2024: 2+2+4=8.
Счастливые числа: 8 и 4. Для цифры 8 важны системность, иметь план действий, порядок во всем (в голове и в жизни). События будут приходить в жизнь в соответствии с вашими поступками. Важно помогать пожилым, детям - всем, кто слабее.
В 2024 году важно активно действовать, проявлять себя, не боятся менять многое в жизни. Тогда удача будет сопровождать вас. Восьмерка напоминает нам о бесконечности, но не затягивайте до бесконечности ситуации и отношения, где назрели перемены. «4» - это сила воли, которую нужно проявлять чаще чем обычно.
Как рассчитать вашу энергию в наступающем году? Складываем дату и месяц рождения. Например, вы родились 3 марта - 03.02. 3+2=5 (это ваша экспрессия).
Число 2024 года - 8.
Складываем: 5+8=13. 1+3=4. Цифра вашего года - 4.
Фото: Shutterstock
Значения цифр:
1. Предстоит год лидерства, смены работы, повышения, проявления своих качеств; год, когда вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону.
2. Год партнерства, материнства, интуиции, налаживания отношений; не стоит делать крупные покупки; год, когда лучше замедлить обороты.
3. Год расширения и роста во всех сферах - финансы, работа, семья; надо уметь благодарить и ценить.
4. Год подъема, стабильности, надежности, финансовой независимости; будут и препятствия - преодолевать их надо обдуманно и без паники.
5. Год перемен, знакомств, поездок, обучения; это период, когда вас услышат и поймут.
6. Год удачен для любви, финансов, творчества, начала своего дела, встречи с любимым человеком, раскрытия творческого потенциала.
7. Год осознания, выбора правильного пути, поиска истинных ценностей.
8. Год стабильности, системности, труда; только составляя план действия, можно добиться успеха; важно принимать и взлеты, и падания.
9. Год подведения итогов перед началом нового жизненного цикла; год уединения, завершения самых важных дел, переосмыслений.