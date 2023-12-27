Каким знакам зодиака тяжело придется с 27 декабря

Овен

Кто-то, с кем вы работаете, устанавливает высокие стандарты для себя и других. Обычно вы это цените, но не тогда, когда от вас требуют совершенства, которое вы считаете невозможным. Люди будут испытывать ваше терпение, но не вымещайте это на своих близких. Это не их вина, и, кроме того, где вы можете по-настоящему расслабиться и быть самим собой, так это в кругу семьи и самых близких друзей.

Львы

Хотя это будет нелегко, вам необходимо сделать все возможное, чтобы все были довольны на рабочем мечте. Люди, которым обычно нелегко угодить, на самом деле проявят признаки признательности за ваши усилия, но не сегодня, так что проявите терпение. Зато любимый человек предложит взять на себя часть ваших обязанностей, чтобы у вас было больше времени на совместное времяпровождение.

Стрельцы

Под влиянием беспокойства вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Постарайтесь сделать самые срочные дела в первую очередь, даже если они вам не удаются, на случай, если что-то помешает. Семейные проблемы могут привести к тому, что вам придется в спешке улаживать их, а на работе может возникнуть неразбериха.

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