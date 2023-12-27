Праздник 27 декабря - что нельзя делать в Филимонов день

Какая погода в этот день – такая будет и весь февраль.

Если на Филимонов день ударит мороз – жди жаркого сухого лета.

Если задует сильный ветер со снегом – очень хорошо: будет щедрый урожай.

Весь день погода меняется, словно в кино? Значит, на протяжении зимы придет несколько оттепелей.

На улице громко каркают вороны – нужно готовиться к злым морозам.

Традиции

С Филимоновым днем связаны самые жуткие поверья: на Руси верили, что в этот день кикиморы, ведьмы и прочая нечисть настолько смелеют, что могут подходить вплотную к человеческому жилью, скрестись в двери, прижиматься к окнам… Злых сущностей отпугивают водой – необязательно святой, можно обычной. Брызгают вокруг себя, на пол и стены, на вещи. При этом приговаривают: «Как с гуся вода, с меня худоба».

Именины 27 декабря

Именины в этот день празднуют Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Агата. 27 декабря рождаются благородные и самодостаточные люди, обладающие несгибаемым стержнем и сильной волей. Им свойствен оптимизм, который помогает им во всех делах. Правда, есть у таких людей и слабости: они неспособны отказывать и часто становятся жертвой обмана, потому что слишком доверчивы.

Что нельзя делать 27 декабря