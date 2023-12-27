Праздник 27 декабря - что нельзя делать в Филимонов день

В христианской вере Филимон – мученик, который в III веке принял смерть за свои убеждения. В память о нем 27 декабря возносят молитвы, прося об исцелении от болезней и помощи в делах.
Народные приметы на 27 декабря
Фото: Global Look Press
Какая погода в этот день – такая будет и весь февраль.
Если на Филимонов день ударит мороз – жди жаркого сухого лета.
Если задует сильный ветер со снегом – очень хорошо: будет щедрый урожай.
Весь день погода меняется, словно в кино? Значит, на протяжении зимы придет несколько оттепелей.
На улице громко каркают вороны – нужно готовиться к злым морозам.
Традиции
С Филимоновым днем связаны самые жуткие поверья: на Руси верили, что в этот день кикиморы, ведьмы и прочая нечисть настолько смелеют, что могут подходить вплотную к человеческому жилью, скрестись в двери, прижиматься к окнам… Злых сущностей отпугивают водой – необязательно святой, можно обычной. Брызгают вокруг себя, на пол и стены, на вещи. При этом приговаривают: «Как с гуся вода, с меня худоба».
Именины 27 декабря
Именины в этот день празднуют Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Агата. 27 декабря рождаются благородные и самодостаточные люди, обладающие несгибаемым стержнем и сильной волей. Им свойствен оптимизм, который помогает им во всех делах. Правда, есть у таких людей и слабости: они неспособны отказывать и часто становятся жертвой обмана, потому что слишком доверчивы.
Что нельзя делать 27 декабря
Фото: Global Look Press
Нельзя надевать старую одежду, особенно грязную и рваную, - это привлечет большие несчастья.
Под запретом – алкоголь: его употребление сделает организм слабым, и вы не сможете противостоять болезням.
Не стоит отправляться в дальние поездки. Даже простая прогулка по незнакомому месту способна привести к нежелательным последствиям – запутать, завести в нехорошее место.
Лучше воздержаться в этот день от шумных вечеринок и других развлечений.
На улице не подходите к кошкам и собакам, не гладьте и не кормите их – в этот день под личиной милой кошечки или забавного щенка может скрываться злая сущность, которая причинит вам вред!
Нельзя поднимать найденные на улице вещи и предметы – вместе с ними вы возьмете себе болезни и неудачи других.
Что можно делать 27 декабря
Фото: Global Look Press
Обязательно следует хорошенько убрать в доме. Чистоплотным хозяевам нечего бояться нашествия злых сил, считали наши предки.
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С этой же целью – уберечься от нечистой силы – рекомендуется почаще умываться на Филимонов день. Если собираетесь выходить из дома – обязательно умойтесь еще раз. На всякий случай. И вечером, перед сном, нужно принять душ или ванну – иначе не миновать дурных снов и кошмаров.
Полезны в этот день молочные продукты – тот, кто их ест, запасается здоровьем на целый год.