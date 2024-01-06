Гороскоп на неделю с 8 по 14 января для всех знаков зодиака

Каникулы закончились, самое время вливаться в рабочие будни. Но делать это надо постепенно, не прыгая с места в карьер – в четверг нас ждет новолуние, и это хорошее время для старта нового проекта, дела, может быть, для открытия чего-либо.

Также надо не забыть, что на прошлой неделе мы вставали на путь истинный и твердо решили двигаться по пути здоровья и улучшения физической формы. Теперь нужно это не бросить, а продолжить правильные начинания.

Какие события ждут каждый знак Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Козерог

Козерогам будет полезно вспомнить, что они все-таки участники социальной жизни, и с окружающими придется считаться, чтобы не вляпаться в затяжной конфликт.

Любовь

Подходящее время, чтобы показать близким, как вы их цените. Устройте на этой неделе загородную прогулку или теплое семейное мероприятие.

Финансы

Ставьте цели – и идите к ним. Так, как вы умеете – спокойно и планомерно. А вот делиться планами не нужно, пока это касается только вас, и чужие любопытные носы будут некстати.

Здоровье

«Ты – это то, что ты ешь». Знакомая сентенция? Над этим следует поразмышлять и, возможно, пересмотреть свой подход к еде.

Овен

Свободные представители знака могут с чистой совестью пользоваться своим обаянием – вам предстоит много новых знакомств, вполне возможно, что вы встретите свою будущую «вторую половину». Семейным же Овнам следует больше прислушиваться к супругам, находить способы их порадовать, строить совместные планы.

Телец

Тельцам может показаться, что никто, кроме них, сейчас не работает. А все потому что на ваши плечи ляжет большая нагрузка, и поначалу создастся впечатление, что это неблагодарный труд. Это не так – вы зарабатываете авторитет. Главное – не выходить из себя и не ссориться с коллегами, а еще обязательно нужно отдыхать.

Близнецы

Близнецы будут похожи на яркое пламя, на которое так и слетаются многочисленные «мотыльки» противоположного пола. Это кружит голову, но про здравый смысл забывать нельзя. Основное предостережение: никаких беспорядочных связей и служебных романов. Очень скоро вы встретите настоящую любовь, постарайтесь, чтобы «призраки прошлого» ее не омрачали.

Рак

Раков будет разрывать от желаний больших и маленьких, и это может проделать огромную дыру в бюджете. Держите себя в руках, это пустые траты. Подумайте о том, чего бы вы действительно хотели, и что нужно сделать для достижения вашей цели. Сейчас очень хорошо заниматься планированием и саморазвитием.

Лев

Перед Львами встанет непростая задача: нужно каким-то невероятным образом соблюсти баланс между работой, которой окажется непомерно много, и личной жизнью, незаметно отошедшей на второй план. Терпению вашего партнера уже и так можно ставить памятник, не испытывайте его на прочность и дальше – уделяйте больше времени любимому человеку.

Дева

Девы, пришло время вспомнить, что большинство всех проблем на свете решается «словами через рот». Ваши близкие очень хотят вам угодить, но увы, телепатических способностей у них нет. Поэтому придется прибегнуть к обычному способу коммуникации – разговаривать. И вы увидите, как многие сложности и недопонимание уходят словно сами собой.

Весы

Весы начнут раздражаться по пустякам и расстраиваться из-за ерунды. Не давайте себе провалиться в эти эмоции, тем более объективных причин для этого нет, только внутренняя склонность к меланхолии. Не срывайтесь на близких, будьте с ними нежнее. Может быть, всем вам нужно больше личного пространства, и лучше это принять, чем ссориться на ровном месте.

Скорпион

На фоне довольно напряженных личных отношений, когда вам будет некогда, а вашему партнеру потребуется повышенное внимание, вы начнете копаться в себе и размышлять, так уж ли сильно вам нужны эти отношения. Не принимайте скоропалительных решений. Расстаться, может, и проще, но сделать это сейчас будет ошибкой.

Стрелец

Если вы собирались искать новую работу – время пришло. Есть все шансы найти именно то, что вам нужно. Может быть, вы даже превратите в прибыльное дело свое хобби. На это можно тратить деньги, но в остальном лучше их придержать, период не самый благоприятный, нужно иметь хотя бы небольшую финансовую подушку безопасности.

Водолей

Чтобы неделя прошла хорошо, Водолеям надо быть очень осторожными: в авантюры не ввязываться, на сомнительные и слишком уж выгодные предложения не откликаться, соблюдать правила дорожного движения. И ни в коем случае не преступать закон – это вам слишком дорого обойдется и в прямом, и в переносном смысле.

Рыбы

Родственники – это хорошо, но в какой-то момент вы начнете думать, что лучше бы их было в вашей жизни поменьше. Некоторые захотят удобно разместиться на вашей шее – не дайте им этого сделать. Дать полезный совет вы всегда можете, а решать проблемы за них, особенно финансовые – дурная затея. Поберегите свои нервы и ресурсы.