Гороскоп на неделю с 1 по 7 января для всех знаков зодиака

Кто собирался начать новую жизнь с наступлением нового года – это ваш шанс. Самое начало недели (понедельник и вторник) еще остается под чутким руководством ретроградного Меркурия, требующего внимательности, собранности и готовности ко всему, а затем он возвращается в прямое движение. И вот тут можно разворачивать бурную деятельности по началу новой жизни. На раскачку будет пара дней, а с пятницы нужно уже внедрять задуманное. Хорошо записаться в спортзал, начать ходить в бассейн, озаботиться правильным питанием. Главное – не просто начать, а в дальнейшем делать это в системе. А еще можно с удовольствием менять имидж и обновить гардероб.

Teleprogramma.pro расскажет, что лучше всего делать каждому из знаков Зодиака на первой неделе нового года.

Козерог

Неделя обещает быть довольно спокойной. Это хорошее время, чтобы изучать что-то новое, получать важную информацию, читать полезные книжки.

Любовь

Вы все еще подозрительны и во всем сомневаетесь. Не нужно следить за партнером исподтишка, поговорите с ним спокойно и по душам.

Финансы

Кутить – это в принципе не совсем типичный для вас вид отдыха, и пусть так и остается. Будьте аккуратнее с деньгами и не спускайте их все – скоро они вам потребуются.

Здоровье

Лучший друг здоровья – физкультура и прогулки на свежем воздухе. А от различных возлияний и излишеств лучше отказаться.

Овен

Год начнется с небольших поездок и большого количества общения. Может быть, вам удастся выбраться за город, а может, вы будете вдохновенно ходить в гости всю неделю. Пусть ненадолго, но зато вы охватите вниманием всех, кого хотели. А если вы дали слово – обязательно его сдержите, и окружающие ответят вам тем же.

Телец

Чтобы год начался хорошо, Тельцам стоит держать язык за зубами. Во-первых, делиться тайнами и сокровенным сейчас не время, это выйдет вам боком, а во-вторых, очень уж вы сейчас язвительны, а люди вокруг – ранимы. Неудачная шутка или неосторожное слово могут испортить отношения очень надолго, а вам этого не надо.

Близнецы

Близнецов не оставляет чувство, что вам или чего-то недоговаривают, или откровенно врут. К сожалению, не так уж вы далеки от истины, особенно когда дело касается коллег. Но это не значит, что нужно с азартом выводить всех на чистую воду прямо сейчас. Просто действуйте осмотрительно и аккуратно, наблюдайте, собирайте информацию.

Рак

Раки внезапно обнаружат, что у них очень много родни. И всем от вас что-то надо. И ведь не откажешь им, придется постараться, а иногда и потерпеть. Но все это только до тех пор, пока не задевает интересы вашей собственной семьи. Семья у вас всегда на первом месте, и это правильно, именно это сейчас самое главное.

Лев

И хотя у большинства людей сейчас праздничные выходные, головой Львы все равно на работе. Постарайтесь все-таки придерживаться разумного режима труда и отдыха. Вы можете изучать новое, записаться на курсы, развиваться как профессионал. И при этом находите время для прогулок, спорта, здорового сна и правильного питания.

Дева

В кои-то веки Девы могут наконец расслабиться, спокойно и со вкусом отдохнуть. Если есть возможность, всю работу отложите на следующую неделю, никуда не спешите, занимайтесь приятными делами, общайтесь с близкими. Ну а если работы избежать не удастся – вы будете очень деятельны и продуктивны.

Весы

Весы начало года решат посвятить планированию. Но идея эта так себе – ситуация будет меняться очень быстро, большинству планов сбыться не суждено, а вы начнете расстраиваться. Перенесите планирование на потом и дайте себе по-настоящему отдохнуть, съездите на природу. К тому же вы прекрасно импровизируете, и сейчас этому самое время.

Скорпион

Все, что вы не успели сделать в прошлом году, вы легко сумеете завершить в новом. Пока другие отдыхают, у вас полно энергии на свершение великих дел. И это очень хорошо – как только вы закончите прошлые дела, вы откроете двери всему новому и перспективному: знакомствам, сотрудничествам, проектам и прочим интересным вещам.

Стрелец

Бесстрашные Стрельцы вдруг обнаружат в себе робость по отношению к человеку, который вам нравится. Это неплохо – вы не ринетесь сломя голову покорять человека, а сначала присмотритесь и многое про него поймете. К тому же у вас будет море идей относительно работы, и надо подумать, как их воплощать.

Водолей

Водолеи будут отдыхать как никто, полностью отключившись от рабочих проблем и наслаждаясь каждой минутой. Но не лежа на диване перед телевизором, а в коротких поездках, в общении с людьми, с кучей новых знакомств. Которые, кстати, в перспективе окажутся весьма полезными и для личной жизни, и все для той же работы.

Рыбы

Рыбы настроят великих планов, но их окажется слишком много, чтобы их можно было выполнить за одну неделю. Поэтому расставляйте приоритеты, и хорошо бы, чтобы в этот топ вошли уборка и расхламление. Ведь чтобы в новом году впустить в жизнь что-то новое и прекрасное, нужно избавиться от старого и ненужного.