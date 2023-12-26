«Ведьмины посиделки» 26 декабря — что нельзя делать в Евстратиев день

Главный запрет на Евстратиев день: нельзя ссориться, ни с кем, ни по какому поводу. Даже маленькая ссора в этот день может перерасти в громкий скандал и приведет к длительному конфликту, выйти из которого будет нелегко.

Нельзя отказывать ни в какой помощи, никому: хоть нищему, просящему подаяния, хоть соседке, пришедшей за продуктами.

Нельзя употреблять в пищу мясные и молочные блюда — ведь продолжается рождественский пост. Запрещена также и рыба, и яйца, не говоря уже об алкоголе.

Не стоит покидать дом без крайней необходимости, лучше посидеть за запертыми дверьми со своими близкими, чтобы не попасть «под руку» разгулявшейся злой силе. По этой же причине хозяйкам не следует развешивать на улице выстиранное белье.

И опасайтесь впускать в дом незнакомого человека, ведь под его обличьем может проникнуть темная сущность. Да и на улице сторонитесь чужих людей, даже если они будут пытаться с вами заговорить.

Нельзя ничего поднимать на улице, даже если вещь кажется очень соблазнительной: найденное и поднятое принесет только несчастья и огорчения.

А еще нельзя оставлять веник на крыльце — иначе темные силы с его помощью «наметут» пургу и вызовут ураган.

Что можно делать 26 декабря