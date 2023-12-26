«Ведьмины посиделки» 26 декабря — что нельзя делать в Евстратиев день

День памяти мученика Евстратия выпадает на 26 декабря — день, когда по поверьям темные силы стараются не пустить людей к свету, продлевая зимнюю тьму. Им нужно противостоять, используя вековую народную мудрость.
Народные приметы на 26 декабря
Фото: Global Look Press
Если на снег повсюду садятся сороки — скоро должно потеплеть. Жители деревень прислушиваются вечером к звукам, доносящимся со стороны леса: если услышат волчий вой — надо готовиться к сильным морозам.
Наблюдали и за солнцем: если вечером оно садилось в «одеяло» из облаков — на следующий день могла начаться метель.
А если на небе высыпали яркие звезды — следовало ждать очередных морозных дней. О грядущих холодах сообщает и обильный иней на деревьях.
Традиции
Фото: Global Look Press
Чтобы уберечься от колдунов и злых ведьм, следует расставить по всему дому 12 церковных свечей: 4 — по углам, 4 — возле икон, и еще 4 — на столе. Потом взять остро наточенный нож и произнести над ним такие слова:
«Нож у порога положу, в дом злобу не пущу. Огнем его озарю, ограду поставлю. Никто не зайдет, никто счастье и радость не украдет».
Далее ножом необходимо перекрестить все двери и окна. В довершение обряда нож кладут у порога, под коврик, острием к выходу.
Именины 26 декабря
26 декабря отмечают именины Анастасия, Аркадий, Арсений, Владимир, Евгений, Иван, Николай, Элеонора. Рожденные в этот день отличаются удивительным обаянием — их нельзя не любить! Такие люди не только умеют устанавливать и поддерживать со всеми хорошие отношения, но и обладают творческими наклонностями, добиваются успеха в разных областях искусства.
Что нельзя делать 26 декабря
Фото: Global Look Press
Главный запрет на Евстратиев день: нельзя ссориться, ни с кем, ни по какому поводу. Даже маленькая ссора в этот день может перерасти в громкий скандал и приведет к длительному конфликту, выйти из которого будет нелегко.
Нельзя отказывать ни в какой помощи, никому: хоть нищему, просящему подаяния, хоть соседке, пришедшей за продуктами.
Нельзя употреблять в пищу мясные и молочные блюда — ведь продолжается рождественский пост. Запрещена также и рыба, и яйца, не говоря уже об алкоголе.
Не стоит покидать дом без крайней необходимости, лучше посидеть за запертыми дверьми со своими близкими, чтобы не попасть «под руку» разгулявшейся злой силе. По этой же причине хозяйкам не следует развешивать на улице выстиранное белье.
И опасайтесь впускать в дом незнакомого человека, ведь под его обличьем может проникнуть темная сущность. Да и на улице сторонитесь чужих людей, даже если они будут пытаться с вами заговорить.
Нельзя ничего поднимать на улице, даже если вещь кажется очень соблазнительной: найденное и поднятое принесет только несчастья и огорчения.
А еще нельзя оставлять веник на крыльце — иначе темные силы с его помощью «наметут» пургу и вызовут ураган.
Что можно делать 26 декабря
Фото: Global Look Press
Обязательно следует покрепче запереть ворота и входные двери, иначе в дом проникнет нечто злобное и темное. И окна нужно держать закрытыми.
Очень удачная идея — посетить в этот день баню. Хорошенько пропарившись, можно было рассчитывать на крепкое здоровье в дальнейшем.
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После бани хорошо бы собраться всей семьей за столом и поужинать в спокойной доброжелательной обстановке. Особенно желанным блюдом на столе в этот день считается мед — он обещает сладкую и безбедную жизнь в будущем году.