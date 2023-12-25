Какие знаки зодиака ждут неприятности с 25 декабря

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Львы

Вы чувствуете себя неважно, несмотря на то, что в последнее время уделяли достаточно внимания здоровому питанию. Однако не забывайте о физических упражнениях, ведь без сбалансированного режима вы не достигнете своих целей в области красоты и здоровья. Начните сегодня с зарядки, а завершите день в спортзале. Избегайте лени и откажитесь от вредных закусок.

Девы

Сегодня вы в целом будете чувствовать себя хорошо, но вам нужно быть осторожными, чтобы сохранить свое здоровье. Соблюдайте диету и режим физических упражнений, тепло одевайтесь и избегайте травмоопасных ситуаций. Если ваш вес неуклонно растет, то сегодня подходящий день для того, чтобы заняться этим вопросом и изменить ситуацию. Это не произойдет в одночасье, но, начав сегодня, вы в конце концов добьетесь результатов.

Скорпионы

Сегодня нагрузите себя немного сильнее, чем обычно, чтобы вы действительно попотели. Сосредоточьтесь на кардиоупражнениях и почувствуйте, насколько энергичнее вы себя чувствуете в итоге. Возможно, в итоге вы упадете без сил, зато когда восстановитесь, поймете, насколько лучше себя чувствуете.

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