Праздник 25 декабря: что нельзя делать в день Спиридона Солнцеворота

Западные христиане в этот день праздную католическое Рождество. В нашем народном календаре 25 декабря отмечается день святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, которого называют еще Спиридон Солнцеворот, потому что солнце уже поворачивает к весне. Епископ Спиридон прославился множеством совершенных чудес: по преданию, он умел даже исцелять неизлечимых больных.
Народные приметы на 25 декабря
Фото: Global Look Press
Хмурое утро, иней на деревьях, - на Новый год будет стоять теплая и пасмурная погода. А если светит солнце – и 31 декабря нас ждет ясный, но морозный день.
Традиции
В этот день молятся Спиридону, прося помощи в разных житейских делах. Считается, что святой Спиридон помогает найти работу, решить квартирный вопрос, построить дом или сделать ремонт. Чтобы задобрить судьбу, подают милостыню и всячески помогают нуждающимся.
Именины 25 декабря
Именинники в этот день – Спиридон и Александр. Рожденные 25 декабря – упорные и расчетливые люди. Они известны своей серьезностью и тщательностью в подходе к любому делу. Правила, распорядок и осторожность – вот главные для них понятия.
Что нельзя делать 25 декабря
Фото: Global Look Press
Запрещается сидеть в этот день и вечер в темноте – чтобы семью не терзала потом нечистая сила, необходимо, чтобы в доме было светло. Тогда весь предстоящий год супруги будут жить мирно и дружно, без ссор и скандалов.
Нельзя оставлять без защиты вход в дом. На порог нужно положить топор – он отгонит и нечисть, и злых людей.
Запрещается надевать старые вещи – на них скопились неприятности и болезни, которые могут активизироваться в Спиридонов день.
Не стоит заниматься домашней работой, за исключением приготовления еды.
По поверью, нельзя в этот день ходить в лес, а особенно – охотиться: чтобы не разбудить впавших в спячку медведей. И в дальний путь отправляться не стоит – Зима, у которой Спиридон в этот день забирает власть, будет срывать зло на путниках, застигнутых в дороге.
Остерегайтесь выходить в этот день на лед, и вообще поберегитесь от переохлаждения и простуд.
Что можно делать 25 декабря
Фото: Global Look Press
Обязательно нужно с самого утра открыть в доме окна – впустить к себе тепло и свет, ведь день начал прибавляться, а значит, скоро весна.
На Спиридонов день надевают новую одежду – причем не только дневную, но и для сна. Считается – кто проведет этот день в обновках, к тому непременно придет счастье и удача.
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В этот день разрешается устроить сытное застолье для всей семьи, можно даже поставить на него алкогольные напитки, только не злоупотреблять ими. Богатый стол притянет в семью изобилие на всю предстоящую зиму.