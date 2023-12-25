Праздник 25 декабря: что нельзя делать в день Спиридона Солнцеворота

Хмурое утро, иней на деревьях, - на Новый год будет стоять теплая и пасмурная погода. А если светит солнце – и 31 декабря нас ждет ясный, но морозный день.

Традиции

В этот день молятся Спиридону, прося помощи в разных житейских делах. Считается, что святой Спиридон помогает найти работу, решить квартирный вопрос, построить дом или сделать ремонт. Чтобы задобрить судьбу, подают милостыню и всячески помогают нуждающимся.

Именины 25 декабря

Именинники в этот день – Спиридон и Александр. Рожденные 25 декабря – упорные и расчетливые люди. Они известны своей серьезностью и тщательностью в подходе к любому делу. Правила, распорядок и осторожность – вот главные для них понятия.

Что нельзя делать 25 декабря