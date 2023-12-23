Какие знаки зодиака ждут проблемы со здоровьем с 23 декабря

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны быть внимательными к своему самочувствию и не пренебрегать указаниями врача. Сделайте себе одолжение - займитесь физическими упражнениями сегодня, а затем сделайте их регулярными. Вы обязательно заметите улучшение самочувствия.

Девы

Нежелательный стресс может вызвать кратковременное повышение артериального давления. Поэтому, чтобы держать его под контролем, следует не поддаваться панике и придерживаться здорового питания. Строго избегайте самолечения, поскольку это может усугубить проблему.

Козероги

Постарайтесь сегодня снизить уровень стресса, так как вы можете быть склонны поддаваться напряжению. Если вы страдаете от проблем с артериальным давлением, найдите время отдохнуть и расслабиться. Сегодня терпение - ключ к сохранению равновесия и хорошего самочувствия.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»