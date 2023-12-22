Праздник 22 декабря: что нельзя делать на Анну Темную

Если снег лежит вплотную к забору – придет неурожайное лето. Если же есть промежуток – можно надеяться на хороший урожай.

Солнечный и ясный день указывает на такую же погоду 31 декабря. А вот если с утра пасмурно и хмуро, а ветки деревьев покрыты инеем, - не видать нам солнышка на Новый год.

Традиции

Святая Анна – покровительница беременных и тех, кто мечтает стать матерью. В этот день молились Праведной Анне, прося послать ребенка. Иконе «Нечаянная Радость» принято также молиться, вознося просьбы спасти от душевной болезни. Считается, что эта икона помогает и от глухоты, а еще – отмолить совершенные грехи.