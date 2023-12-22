Праздник 22 декабря: что нельзя делать на Анну Темную

22 декабря отмечается день святой Анны – матери Богородицы. Народный календарь использует несколько названий для этого дня – Анна Темная, Анна Зимняя, Зачатьев день. Это самый короткий день в году – а ночь, соответственно, самая длинная и темная. Зато уже со следующего дня зима повернет в сторону весны, и дни начнут удлиняться.
Народные приметы на 22 декабря
Фото: Global Look Press
Если снег лежит вплотную к забору – придет неурожайное лето. Если же есть промежуток – можно надеяться на хороший урожай.
Солнечный и ясный день указывает на такую же погоду 31 декабря. А вот если с утра пасмурно и хмуро, а ветки деревьев покрыты инеем, - не видать нам солнышка на Новый год.
Традиции
Святая Анна – покровительница беременных и тех, кто мечтает стать матерью. В этот день молились Праведной Анне, прося послать ребенка. Иконе «Нечаянная Радость» принято также молиться, вознося просьбы спасти от душевной болезни. Считается, что эта икона помогает и от глухоты, а еще – отмолить совершенные грехи.
Фото: Global Look Press
Кроме того, 22 декабря считают своим праздником пчеловоды. После службы в церкви они отправляются на пасеку, шевелят каждый улей и произносят при этом заговор: «Шевелитесь, не ленитесь, приносите мед вкусный и полезный!»
Прежде в день зимнего солнцестояния – 21 или 22 декабря по новому стилю – ходили по дворам с колядками – праздничными песнями, привлекающими удачу и богатство. С утра начинали ходить веселой компанией дети, позднее колядки пели парни с девушками, а вечером можно было увидеть и семейные пары – они тоже гуляли по деревне, заходя во дворы и исполняя колядки с пожеланиями добра и счастья. Хозяева должны были щедро одаривать колядующих, иначе не видать ему счастья в ближайший год.
Именины 22 декабря
Фото: Global Look Press
Именины в этот день у всех, кто носит имена Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна. Рожденные 22 декабря люди – порядочные и очень красивые: и внешне, и духовно. Их считают надежными партнерами и в делах, и в семейной жизни.
Что нельзя делать 22 декабря
Многие запреты 22 декабря касаются беременных женщин. Им нельзя есть ничего жирного, иначе роды будут тяжелыми – ребенок будет слишком крупный. Запрещается также разводить огонь и вообще брать в руки спички или зажигалки – чтобы не «наградить» будущее дитя родимым пятном.
Верующие люди и сегодня запрещают беременным шить, вязать и вышивать в этот день: считается, что запутавшиеся нитки могут навредить малышу.
Ни в коем случае будущая мама не должна перешагивать через упавшую на пол иголку, нож и другие острые предметы.
Остальные приметы касаются не только будущих мам, но и всех остальных. Нельзя стирать и убирать в этот день, иначе весь год пройдет в тяжелых трудах. Следует отказаться от употребления в пищу меда – может начаться аллергия.
Фото: Global Look Press
Девушкам не следует ходить с распущенными волосами, чтобы в них не запуталась нечистая сила и не забрала красоту. С самого утра нужно заплести аккуратную косу, а если волосы короткие – подобрать их с помощью заколок и резинок.
Супругам, которые успели прожить меньше 7 лет, запрещается 22 декабря приглашать гостей, - им нужно провести этот день вдвоем, чтобы семья был крепкой и дружной.
Что можно делать 22 декабря
Это отличное время для того, чтобы избавиться от старых вещей и вообще от всего старого, что накопилось и угнетает, давит и не дает двигаться дальше.
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Очень подходящий день, чтобы загадывать желания: они обязательно сбудутся. Только нужно очень подробно сформулировать, чего вы хотите, и весь день про себя повторять эту формулировку. Верующие обращаются с самыми заветными просьбами к святой Анне, и она им всегда помогает.