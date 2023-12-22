Золотые монеты, пепел, сердечки - 10 новогодних примет, которые принесут счастье

Обычай обращать внимание на приметы появился не сегодня. Наши далекие предки проводили параллели между событиями и выводили общие закономерности, предвещающие хорошее или плохое. Конечно, можно много спорить о том, «работают» приметы или нет, но почему бы не попробовать? Ведь под Новый год случаются самые чудесные чудеса!

Примета 1 – открыть окно

Это нужно сделать в тот момент, когда начинают бить куранты. Не бойтесь замерзнуть – достаточно подержать окно открытым пару минут. Многие верят, что таким образом впускают в дом удачу, которая не покинет его на протяжении целого года.

Примета 2 – сжечь бумажку