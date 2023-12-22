Золотые монеты, пепел, сердечки - 10 новогодних примет, которые принесут счастье

Обычай обращать внимание на приметы появился не сегодня. Наши далекие предки проводили параллели между событиями и выводили общие закономерности, предвещающие хорошее или плохое. Конечно, можно много спорить о том, «работают» приметы или нет, но почему бы не попробовать? Ведь под Новый год случаются самые чудесные чудеса!
Примета 1 – открыть окно
Это нужно сделать в тот момент, когда начинают бить куранты. Не бойтесь замерзнуть – достаточно подержать окно открытым пару минут. Многие верят, что таким образом впускают в дом удачу, которая не покинет его на протяжении целого года.
Примета 2 – сжечь бумажку
Фото: Global Look Press
Сделать это хотя бы раз в своей жизни пробовали, наверное, все. И никто не мешает нам повторить! Все очень просто: как только начинают бить куранты, быстро пишете на маленькой бумажке свое заветное желание, сжигаете, пепел кидаете в бокал, наполненный шампанским, и так же быстро выпиваете.
Чтобы ускорить процесс – возьмите обрывок салфетки и напишите желание на нем: тонкая бумага быстрее сгорит. Фокус в том, чтобы успеть проделать все это, пока раздаются удары, до наступления полуночи. Успели? Все в порядке – желание сбудется!
Примета 3 – последнее шампанское
Фото: Global Look Press
Постарайтесь, чтобы ваш бокал оказался последним, когда будут разливать шампанское. Последние капли из бутылки непременно принесет счастье и удачу в наступающем году!
Примета 4 – чтобы выйти замуж
Если девушка мечтает в новом году выйти замуж, ей нужно заранее повесить на елку вместе с другими игрушками всевозможные символы любви – например, красные сердечки, вырезанные из бумаги. Подойдут и кольца – настоящие и самодельные, да хотя бы из проволоки! Можно использовать также изображения счастливых парочек, вырезанные из открыток или журналов, или распечатанные на принтере.
Примета 5 – подарки детям
Фото: Global Look Press
Еще одна верная примета скорого замужества – подарить перед праздником маленькие подарочки семерым детям. Наверняка среди ваших родственников и друзей найдутся родители малышей, вот и воспользуйтесь случаем.
Примета 6 – для беременных
Фото: Global Look Press
Чтобы предстоящие роды прошли легко и быстро, беременная женщина должна первой начать есть за праздничным столом. Так что не дожидайтесь, пока кто-то раньше вас попробует селедку под шубой или оливье, - смело накладывайте угощение в свою тарелку. И не нужно стесняться – все поймут и одобрят!
Примета 7 – золотые монетки
Среди других украшений повесьте на свою елочку монетки, предварительно завернув их в фольгу или красивую яркую бумагу. Этот символ обязательно привлечет к вам богатство: чем больше монеток повесите – тем обеспеченнее будет ваша жизнь в следующем году. Можно украсить елку и шоколадными медальками в серебряной или золотой фольге, - это сделает жизнь еще и сладкой.
Примета 8 – купюра в кармане
Фото: Global Look Press
Выберите самую крупную купюру из своего кошелька и в новогоднюю ночь положите ее в карман (обязательно правый!). Она будет «притягивать» такие же деньги, и скоро вы почувствуете, что материальное положение выправляется. Постарайтесь не тратить «волшебную» денежку до следующего Нового года.
Примета 9 – монетки под тарелки
Каждому гостю положите под тарелку монетки – достаточно взять пятачки. Не волнуйтесь, это не создаст никаких неудобств. Зато в вашей семье непременно будут водиться деньги, и гостям будет сопутствовать удача.
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Примета 10 – постучать ложкой
Возьмите столовую ложку и с наступлением полуночи постучите ею по накрытому столу. При этом не забудьте сказать такие слова: «Как у нас на столе всего полно, так и весь год чтобы было полно!»
Даже если вы не верите в приметы, подобные ритуалы могут разнообразить новогоднюю вечеринку и развлечь гостей. Так что – попробуйте обязательно! А вдруг сработает?