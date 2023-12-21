Праздник 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

21 декабря православная церковь чтит память мученицы Анфисы Римской, которую называют также Рукодельницей. Она была женой римского сановника, принявшая крещение от Амвросия Медиоланского. За отказ перейти в ересь Анфиса приняла страшную смерть.
Народные приметы на 21 декабря
Фото: Global Look Press
21 декабря — самый короткий день в году
Если в этот день разыграется метель — предстоящее лето будет ненастным. О дождливом лете говорит и обычный снегопад 21 декабря.
Прислушайтесь к звукам, выйдя на улицу: если послышится пение синички — ночью придут заморозки. А если птицы стараются спрятаться под навес или крышу — ждите сильного ветра и безжалостной метели.
Ясный и морозный день предвещает холодную и снежную зиму.
Если утро солнечное — весна будет холодной и поздней. Пасмурное утро обещает раннюю и теплую весну.
Если облака на небе узкие, как полоски, напоминают стрелы, — скоро придет оттепель.
Традиции
Фото: Global Look Press
21 декабря верующие отправляются в церковь и молятся святой мученице Анфисе, просят даровать стойкость и терпение, просят защиты от всевозможных бед. Считается, что Анфиса Римская способна помочь и в разрешении конфликтов и ссор с близкими.
Из давних языческих времен до нас дошли обычаи отмечать 21 декабря Солнцеворот: наши предки считали, что в этот день зима победила Солнце, и теперь оно медленно умирает. В то же время, после 21 декабря, наступает поворот к будущему теплу — весна приближается с каждым днем. Ее приветствовали, варя пиво и разжигая костры.
Интересный обычай — высаживать в этот день семечко любого растения в горшке с землей. Потом за ростком старательно ухаживали, ведь чем лучше он будет расти, тем больше удачи придет в дом.
Именины 21 декабря
Именины в этот день у Анфисы, а еще — у Потапа, Кирилла и Сергея. Те, кто родился 21 декабря, отличаются целеустремленностью и терпеливостью. Они очень амбициозны, достигают своих целей последовательно и упорно. При этом активно используют данную им от рождения красноречивость. Есть у этих людей и минусы: они порой во что бы то ни стало хотят подчинить других своей воле, при этом они бывают скрытными, их трудно вызвать на откровенность.
Что нельзя делать 21 декабря
Фото: Global Look Press
Поскольку Великий пост входит в заключительную стадию, ограничения в еде становятся особенно строгими. Запрещается употреблять в пищу не только мясные и молочные продукты, но и рыбу. Подавать на стол допустимо лишь овощи, фрукты, каши, разрешается также постная выпечка.
Нельзя в этот день оставить дом неубранным — плохая примета перед торжественным 22 декабря, днем зимнего солнцестояния.
Не стоит уезжать в день Анфисы далеко от дома: предпочтительнее провести день в кругу семьи.
Нельзя отказывать никому, кто попросит милостыни или взаймы — обязательно нужно дать или денег, или продукты.
Лучше не принимать важных судьбоносных решений — перенесите их на другой день. И ни в коем случае не ссорьтесь, не ругайтесь, даже не думайте о плохом, иначе притянете в свою жизнь черную полосу неудач!
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Что можно делать 21 декабря
Девушки садятся в этот день рукодельничать — ткать, прясть, шить и вязать. 21 декабря — отличный день для подготовки собственного приданого. Особенно старательно девушки вышивали нарядный узор на воротнике и рукавах сорочки. С раннего утра нужно повязать на запястье красную нитку — она защищает от сглаза: так берегли девичью красоту.
Обязательно нужно сходить в баню или принять другие водные процедуры: принято считать, что вода в этот день обладает целебными и защитными свойствами.
Очень полезно пообщаться в день Анфисы Рукодельницы со старшими. Они могут дать по-настоящему ценные советы, которые помогут лучше выстроить дальнейшую жизнь.