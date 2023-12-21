Праздник 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

Фото: кадр из фильма «Марья-искусница»

21 декабря отмечается день Анфисы Рукодельницы. Девушкам в этот день повязывают красную нитку на запястье — и усаживают за рукоделие: иначе не будет приданого к свадьбе, а красоту могут сглазить!

21 декабря православная церковь чтит память мученицы Анфисы Римской, которую называют также Рукодельницей. Она была женой римского сановника, принявшая крещение от Амвросия Медиоланского. За отказ перейти в ересь Анфиса приняла страшную смерть.

Народные приметы на 21 декабря 

 Фото: Global Look Press

21 декабря — самый короткий день в году

Если в этот день разыграется метель — предстоящее лето будет ненастным. О дождливом лете говорит и обычный снегопад 21 декабря.

Прислушайтесь к звукам, выйдя на улицу: если послышится пение синички — ночью придут заморозки. А если птицы стараются спрятаться под навес или крышу — ждите сильного ветра и безжалостной метели.

Ясный и морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Если утро солнечное — весна будет холодной и поздней. Пасмурное утро обещает раннюю и теплую весну.

Если облака на небе узкие, как полоски, напоминают стрелы, — скоро придет оттепель.

Традиции 

 Фото: Global Look Press

21 декабря верующие отправляются в церковь и молятся святой мученице Анфисе, просят даровать стойкость и терпение, просят защиты от всевозможных бед. Считается, что Анфиса Римская способна помочь и в разрешении конфликтов и ссор с близкими.

Из давних языческих времен до нас дошли обычаи отмечать 21 декабря Солнцеворот: наши предки считали, что в этот день зима победила Солнце, и теперь оно медленно умирает. В то же время, после 21 декабря, наступает поворот к будущему теплу — весна приближается с каждым днем. Ее приветствовали, варя пиво и разжигая костры.

Интересный обычай — высаживать в этот день семечко любого растения в горшке с землей. Потом за ростком старательно ухаживали, ведь чем лучше он будет расти, тем больше удачи придет в дом.

Именины 21 декабря

Именины в этот день у Анфисы, а еще — у Потапа, Кирилла и Сергея. Те, кто родился 21 декабря, отличаются целеустремленностью и терпеливостью. Они очень амбициозны, достигают своих целей последовательно и упорно. При этом активно используют данную им от рождения красноречивость. Есть у этих людей и минусы: они порой во что бы то ни стало хотят подчинить других своей воле, при этом они бывают скрытными, их трудно вызвать на откровенность.

Что нельзя делать 21 декабря 

Фото: Global Look Press

Поскольку Великий пост входит в заключительную стадию, ограничения в еде становятся особенно строгими. Запрещается употреблять в пищу не только мясные и молочные продукты, но и рыбу. Подавать на стол допустимо лишь овощи, фрукты, каши, разрешается также постная выпечка.

Нельзя в этот день оставить дом неубранным — плохая примета перед торжественным 22 декабря, днем зимнего солнцестояния.

Не стоит уезжать в день Анфисы далеко от дома: предпочтительнее провести день в кругу семьи.

Нельзя отказывать никому, кто попросит милостыни или взаймы — обязательно нужно дать или денег, или продукты.

Лучше не принимать важных судьбоносных решений — перенесите их на другой день. И ни в коем случае не ссорьтесь, не ругайтесь, даже не думайте о плохом, иначе притянете в свою жизнь черную полосу неудач!

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Что можно делать 21 декабря

Девушки садятся в этот день рукодельничать — ткать, прясть, шить и вязать. 21 декабря — отличный день для подготовки собственного приданого. Особенно старательно девушки вышивали нарядный узор на воротнике и рукавах сорочки. С раннего утра нужно повязать на запястье красную нитку — она защищает от сглаза: так берегли девичью красоту.

Обязательно нужно сходить в баню или принять другие водные процедуры: принято считать, что вода в этот день обладает целебными и защитными свойствами.

Очень полезно пообщаться в день Анфисы Рукодельницы со старшими. Они могут дать по-настоящему ценные советы, которые помогут лучше выстроить дальнейшую жизнь. 

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