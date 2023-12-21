Праздник 21 декабря: что нельзя делать в день Анфисы Рукодельницы

21 декабря — самый короткий день в году

Если в этот день разыграется метель — предстоящее лето будет ненастным. О дождливом лете говорит и обычный снегопад 21 декабря.

Прислушайтесь к звукам, выйдя на улицу: если послышится пение синички — ночью придут заморозки. А если птицы стараются спрятаться под навес или крышу — ждите сильного ветра и безжалостной метели.

Ясный и морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Если утро солнечное — весна будет холодной и поздней. Пасмурное утро обещает раннюю и теплую весну.

Если облака на небе узкие, как полоски, напоминают стрелы, — скоро придет оттепель.

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