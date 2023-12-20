Праздник 20 декабря: что нельзя делать в день Амвросия

Епископ Амвросий совершал множество удивительных чудес, его любили и уважали как простые люди, так и императоры. Он пожертвовал все свое состояние церкви и жил очень скромно. По преданиям однажды Амвросию удалось даже воскресить умершего мальчик, — настолько велика была его вера.
Народные приметы на 20 декабря
Фото: Global Look Press
Порывистый ветер, дующий с востока, принесет длительные холода. Если солнце окружено туманом — скоро придет пурга. Если же на закате солнце сядет в облака, следует готовиться к густому снегопаду.
По Амвросиеву дню можно предсказывать даже весну и лето. Легкий, сухой снежок, выпавший 20 декабря, указывает на сухое и жаркое лето в будущем году. А вот если снег идет влажный и плотный — лето предстоит дождливое.
Обратите внимание на поведение домашней кошки. Ваш питомец много пьет, его так и тянет к миске с водой? Значит, впереди — наступление холодов. А если собака так и норовит изваляться в снегу — придет метель.
Традиции
Фото: Global Look Press
Старшая в семье женщина в этот день наряжалась в вывернутый наизнанку тулуп и в таком виде пекла специальный хлеб — с маком, чесноком и травами. В готовый каравай втыкали стебелек овса, рядом ставили плошку с медом и плошку со святой водой. Такой обряд, считали наши предки, привлекал в дом благополучие и богатство.
Именины 20 декабря
20 декабря празднуют именины Антон, Василий, Игнатий, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей, Ян. Люди с этими именами отличаются красноречием и способны сильно влиять на окружающих. Они без труда убедят других в чем угодно, ведь их энтузиазма хватит на целую толпу народу. Правда, есть у них и отрицательные качества — непостоянство, а порой — агрессивность.
Что нельзя делать 20 декабря
Фото: Global Look Press
Главный запрет — на мытье головы для незамужних девушек: иначе еще целый год в одиночестве промается. Если девушка не замужем, но у нее есть парень, нельзя не только мыть голову, но и расчесываться: это может грозить скорым расставанием.
Нельзя уезжать в этот день далеко от семьи: святой Амвросий любит, чтобы все домочадцы были вместе. А еще нельзя заниматься рукоделием, предварительно не помолившись святому.
Запрещается стирать — чтобы мокрое белье не притянуло болезни. Лучше воздержаться также от громкого смеха и песен — такие бурные проявления веселья могут навлечь на людей крупные неприятности.
Пересаживать домашние растения тоже не рекомендуется: не приживутся, будут болеть и вянуть, отнимая при этом силы у тех, кто живет в доме.
Еще один интересный запрет: на Амвросия нельзя дарить и принимать подарки, особенно от тех, кого вы не знаете. Даже детям следует запретить брать угощения от чужих людей. Это связано с поверьем, что на лакомствах и других подарках может быть наведена порча.
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Что можно делать 20 декабря
Очень хорошо устроить вечером 20 декабря большое семейное застолье, но без шумного веселья, просто тихие семейные посиделки. Чем больше родственников соберется за столом — тем удачнее будет предстоящий год.
20 декабря начинали готовиться к Рождеству: мужчины забивали кур, резали скот, начиняли колбасы. Женщины убирали и чистили не только дом, но и хозяйственные постройки, курятник, хлев. Вечером ходили в баню, чтобы смыть с себя все плохое и очиститься для хорошего.