Праздник 20 декабря: что нельзя делать в день Амвросия

Главный запрет — на мытье головы для незамужних девушек: иначе еще целый год в одиночестве промается. Если девушка не замужем, но у нее есть парень, нельзя не только мыть голову, но и расчесываться: это может грозить скорым расставанием.

Нельзя уезжать в этот день далеко от семьи: святой Амвросий любит, чтобы все домочадцы были вместе. А еще нельзя заниматься рукоделием, предварительно не помолившись святому.

Запрещается стирать — чтобы мокрое белье не притянуло болезни. Лучше воздержаться также от громкого смеха и песен — такие бурные проявления веселья могут навлечь на людей крупные неприятности.

Пересаживать домашние растения тоже не рекомендуется: не приживутся, будут болеть и вянуть, отнимая при этом силы у тех, кто живет в доме.

Еще один интересный запрет: на Амвросия нельзя дарить и принимать подарки, особенно от тех, кого вы не знаете. Даже детям следует запретить брать угощения от чужих людей. Это связано с поверьем, что на лакомствах и других подарках может быть наведена порча.

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Что можно делать 20 декабря

Очень хорошо устроить вечером 20 декабря большое семейное застолье, но без шумного веселья, просто тихие семейные посиделки. Чем больше родственников соберется за столом — тем удачнее будет предстоящий год.

20 декабря начинали готовиться к Рождеству: мужчины забивали кур, резали скот, начиняли колбасы. Женщины убирали и чистили не только дом, но и хозяйственные постройки, курятник, хлев. Вечером ходили в баню, чтобы смыть с себя все плохое и очиститься для хорошего.