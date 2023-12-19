Какие знаки зодиака усомнятся в реальности с 19 декабря

Овны

Положение Нептуна относительно вашего знака может заставить вас усомниться в своей реальности. Эта планета накладывала на вас чары в течение последних нескольких месяцев, и ее влияние постепенно разрушало ту жизнь, которую вы когда-то знали. Мутабельная энергия Нептуна создает постепенный сдвиг, из-за чего трудно заметить трансформации, пока они не прекратятся. Когда Нептун возобновит свое обычное движение, вы сможете оценить произошедшие замечательные перемены, обрести ясность и понимание, необходимые для того, чтобы начать жизнь заново.

Стрельцы

События дня могут ознаменоваться духовным освобождением от груза прошлого. Это событие дает прекрасную возможность реализовать жизнь своей мечты в новом году. Самое время сформулировать и записать свои мечты и планы на год вперед.

Водолеи

Ожидайте перехода от беззаботной к практичной и целеустремленной энергии, которая восстановит порядок и замедлит ход событий. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы поразмыслить над своим пройденным путем. Есть что-то поэтическое в том, что год начинается и заканчивается ретроградным Меркурием в Козероге, и этот период подтолкнет вас к тому, чтобы осознать и развивать свои естественные сильные стороны. День откроет перед вами новые перспективы. Вы почувствуете прилив сил и вдохновение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»