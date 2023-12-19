Праздник 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Чудотворца

Святой Николай оставил после себя добрую память. Он помогал множеству людей, а больше всего – детям. Николаю досталось немалое богатство в наследство от родителей, но он все раздал беднякам, а однажды даже спас от голодной смерти целый город.
Народные приметы на 19 декабря
Фото: Global Look Press
Если весь день стоит тихая и спокойная погода – значит, предстоящее лето будет хорошим, таким же спокойным и тихим, теплым и приятным.
Если на дороге замело все следы – зима предстоит долгая и снежная.
Множество сугробов предрекает раннюю весну с обильной капелью и половодьем.
На Николу Зимнего обрушился снегопад? Значит, следует ждать хорошего урожая пшеницы. Если же зарядили дожди – уродятся огурцы и капуста.
Пение сверчков 19 декабря обещало скорое потепление.
Традиции
Фото: Global Look Press
Святитель Николай считается покровителем путешественников и детей. Кроме того, его можно просить о защите невинно осужденных, об исцелении больных. В западных странах образ этого святого трансформировался в сказочного персонажа – Санта-Клауса, аналога российского Деда Мороза, доброго и мудрого, преподносящего подарки. Поэтому рано утром 19 декабря дети со всех ног бегут к заранее развешанным декоративным сапожкам и чулкам, чтобы найти там «подарок от Санты».
Именины 19 декабря
Кроме Николая («победитель народов» в переводе), именины в этот день празднует и Максим: это имя означает «величайший». Рожденные в этот день мужчины отличаются любознательностью, независимостью и честностью. Для женщин характерны такие черты, как жизнерадостность, искренность и амбициозность.
Что нельзя делать 19 декабря
Фото: Global Look Press
Главный запрет – на скупость, жадность и бессердечие. Этот день требует от каждого проявления милосердия: нельзя отказывать в милостыне и вообще в любых просьбах. Особенно – если просит ребенок. Отказ грозит нищетой и бедами.
А вот одалживать кому-то деньги в этот день не стоит, если же у вас самих есть перед кем-то долг – постарайтесь погасить его до наступления вечера.
Запрещается сквернословие и любые конфликты. Нельзя также в день Николы Зимнего грустить и предаваться отчаянию – это может накликать несчастья.
19 декабря лучше отдохнуть от тяжелой домашней работы, перенеся ее на другой день. И от стрижки рекомендуется отказаться, - как и от рукоделия.
Ни в коем случае нельзя в этот день осуждать других людей! Даже если для этого есть причина – отложите упреки на потом.
Что можно делать 19 декабря
Фото: Global Look Press
Отличная традиция – мириться с давними недругами 19 декабря. Издавна на Руси принято было в этот день брататься с теми, с кем весь год были в ссоре. Вчерашних врагов приглашали в дом, выставляли угощение и мирились. А если вам кто-то должен – постарайтесь простить этот долг и не требовать его в дальнейшем: Николай Чудотворец обязательно оценит такой широкий жест и пошлет удачу.
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Ограничения Великого поста постепенно становятся менее строгими. По-прежнему нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, запрещен алкоголь, но вот устроить хоровод в нарядных сарафанах – этого девушкам уже не запрещали. С этого дня парни внимательнее приглядывались к подругам, выбирая будущую жену, чтобы после Крещения заслать сватов.