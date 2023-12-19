Праздник 19 декабря: что нельзя делать в день Николая Чудотворца

Главный запрет – на скупость, жадность и бессердечие. Этот день требует от каждого проявления милосердия: нельзя отказывать в милостыне и вообще в любых просьбах. Особенно – если просит ребенок. Отказ грозит нищетой и бедами.

А вот одалживать кому-то деньги в этот день не стоит, если же у вас самих есть перед кем-то долг – постарайтесь погасить его до наступления вечера.

Запрещается сквернословие и любые конфликты. Нельзя также в день Николы Зимнего грустить и предаваться отчаянию – это может накликать несчастья.

19 декабря лучше отдохнуть от тяжелой домашней работы, перенеся ее на другой день. И от стрижки рекомендуется отказаться, - как и от рукоделия.

Ни в коем случае нельзя в этот день осуждать других людей! Даже если для этого есть причина – отложите упреки на потом.

Что можно делать 19 декабря