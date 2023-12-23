Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря для всех знаков зодиака

Взять себя в руки и сделать последний рывок будет трудновато. Всех захватят предновогодние хлопоты, сосредоточиться на чем-то одном станет сложно, захочется больше отдыхать, а на это катастрофически не будет хватать времени…

В этом состоянии важно не попасться в цепки лапы мошенников – увы, они не дремлют, и бдительности терять нельзя. А еще надо постараться не поссориться – это временный всплеск эмоций, и ссоры просто ни к чему ни нам, ни нашим близким.

В выходные ожидаются вполне предсказуемые траты и пробки на дорогах, однако вместе с тем напряжение в отношениях с окружающими уляжется, и Новый год можно будет встречать на позитивной волне.

Как лучше действовать каждому знаку Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Козерог

Козерогам надо собраться – на этой неделе лучше сокровенным не делиться, никого не обижать, полагаться на себя и не пускать в жизнь людей из прошлого.

Любовь

Вас охватит ревность, причем скорее всего – на ровном месте. Так что прекратите следить за каждым шагом партнера и найдите время для романтического жеста.

Финансы

Все покупки назначьте на начало недели – потом вам будет не до них, к тому же они могут быть с браком. Если последуете этому совету, конец недели пройдет без драматических трат.

Здоровье

Ретро-Меркурий может подбрасывать травмы, а сейчас это особенно некстати. Поэтому позаботьтесь о соблюдении техники безопасности с чем бы то ни было.

Овен

Овны решат, что в последнюю неделю года нужно завершить вообще все дела, и будут отдавать этой цели все свое время. Это, безусловно, похвальное стремление, однако всех дел не переделать, а ваше окружение в вас нуждается. Поэтому не надрывайтесь – найдите время и для отдыха, и для общения. Выходные проведите дома, в уютной атмосфере.

Телец

Тельцы почувствуют в себе силы свернуть горы и ринутся воплощать новые проекты. Не спешите. Своим рвением вы скорее будете всех раздражать, чем добиваться целей. Сосредоточьтесь на себе – правильное питание, режим дня, физические нагрузки… и Новый год вы встретите в отличном расположении духа.

Близнецы

Близнецы как «закатают рукава» в начале недели, так с закатанными рукавами дальше и пойдут. В отличие от многих, у вас это прекрасно получится. Можно договариваться и ездить по делам, а вот бумаги подписывать лучше уже после Нового года. В выходные больше гуляйте.

Рак

Помните песню Крошки Енота? «Поделись улыбкою своей – и она еще не раз к тебе вернется» – девиз всей недели, особенно заметно это станет к ее финалу. Помогайте близким, излучайте хорошее настроение, пресекайте ссоры. И в ответ вы получите даже больше, чем предполагали.

Лев

Львы продолжат «сражение» прошлой недели – дел у вас будет больше, чем можно себе представить. Не стесняйтесь просить помощи, что-то делегировать, если это возможно. Иначе переутомитесь и перегорите. Субботу и воскресенье посвятите дому и семье – это окажется самым лучшим времяпрепровождением.

Дева

Увы, во всех делах, начиная от подписания документов и заканчивая домашними хлопотами, очень велик риск совершить ошибку. Поэтому проверяйте и перепроверяйте все многократно. В остальном же позвольте себе не быть перфекцонистами – вам необязательно быть всегда идеальными, позвольте себе хоть немного расслабиться.

Весы

Весы решат махнуть рукой на эту жизнь и кардинально ее изменить, например, переехав в другой город или сменив сферу деятельности. Не делайте этого, по крайней мере сейчас, дайте идее «отлежаться». Вполне возможно, что ваша душа просто жаждет новых впечатлений, а их можно получить и менее радикальными способами. В конце концов, заведите себе интересное хобби.

Скорпион

Главной совет Скорпионам – на этой неделе вам нужно отдыхать. Если есть возможность, возьмите отпуск. Если такой возможности нет – сократите объемы работ до необходимого минимума, а остальное время посвящайте тому, что вам действительно важно и интересно. Новый год лучше всего встречать в кругу семьи.

Стрелец

Стрельцы, все свои вредные привычки отложите подальше, сейчас им потакать никак нельзя. Тем более Нептун туманит голову и пленяет иллюзиями. В решении рабочих вопросов вам больше всего помогут нестандартное мышление и взгляд со стороны. Во всем проявляйте мягкость и гибкость. А на выходные поезжайте на природу, на дачу, подальше от городской суеты.

Водолей

Водолеям будет удаваться буквально все, за что они ни возьмутся. На этой волне вы можете с энтузиазмом помогать страждущим, но не дайте людям уютно угнездиться на вашей шее – у вас и своих дел хватает. Завершайте дела, находите время, чтобы побыть с самими собой. В воскресенье общайтесь с друзьями.

Рыбы

Рыбам нужно ковать железо, пока оно горячо. Вам представятся самые разные благоприятные возможности, упускать которые просто грешно. Поэтому ловите удачу за хвост – и действуйте! Витать в облаках не рекомендуется, зато можно с удовольствием ходить на различные мероприятия.