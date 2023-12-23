Восточный гороскоп на 2024 год. Время Дракона

Дракон умен, силен и благороден. Сам по себе Дракон – огненное существо. Однако в этом году он принесет и другие энергии. Это год Деревянного Дракона, Зеленого Дракона. А значит, что он несет спокойствие, развитие, гибкость и гармонию. При этом его неистовая энергия всегда провоцирует перемены, остаться в стороне не получится – эта волна накроет всех. И лучше им не сопротивляться, а принимать с радостью и благодарностью. Все к лучшему, даже если сначала так и не кажется.

Говорят, удача любит смелых. И в данном случае это абсолютно справедливое утверждение. Дракону по душе люди целеустремленные, уверенные, напористые и смелые. Таким он благоволит, помогает и одаривает благоприятными возможностями. К победе приходит тот, кто в нее верит и к ней идет.

Тех же, кто предается унынию, кто вял и апатичен, Дракон учит и подталкивает к «смене парадигмы». Любителям жаловаться на жизнь предстоит либо большой ложкой расхлебывать последствия неблагожелательного отношения хозяина года, либо изменить своим привычкам: меньше страдать, больше делать. И учиться смотреть на мир позитивно.

Дракон и любовь

Легкомысленностью Дракон не отличается, и что касается любви – он настроен серьезно. Никакого бессмысленного адюльтера – отношения или должны быть надежными, верными и искренними, или не быть вообще. В целом это неплохой год для переведения отношений на новый уровень. Многие в этом году съедутся, многие женятся.

Дракон и деньги

Здесь тоже будет много самых разных перемен. Можно решиться на шаги и дела, которые раньше пугали. «Смелость города берет», «кто не рискует, тот не пьет шампанского» – это и прочее в том же духе как раз про успех в этом году. Рисковать можно и нужно, но фокус в том, что перед этим нужно как следует подготовиться. Пройти курсы повышения квалификации, хорошо изучить сферу, в которой собираетесь развиваться, и так далее. Нужно много сил вкладывать в свое дело, чтобы оно пошло в гору. Так что риск риском, а уверенность в победе должна базироваться на реальных делах и знаниях, а не на одной вере в удачу.

Прогноз для знаков восточного гороскопа

Крыса

Год хорошо подходит для удовлетворения амбиций, которых у Крыс немало. Синяя птица обязательно прилетит к вам, а следовать за ней – это ваша первоочередная задача. Она принесет вам богатые возможности, их обязательно нужно использовать. Новые проекты, перспективные предложения, события, оставляющие яркие впечатления, деньги и карьерный рост, – вас все это ждет, нужно только оставить сомнения и двигаться вперед.

Не забывайте о том, что деньги любят счет, к крупным тратам подходите серьезно, предварительно обдумывая любые подобные шаги.

В романтической сфере ожидается много страсти и приключений, многих из вас переполнит любовь. Будьте готовы к большим переменам.

Бык

Год Тигра Быки посвятили личной жизни, год Кролика – работе и карьере, а в год Дракона нужно соблюдать баланс между этими двумя сферами.

Работой вас не испугать, вы умеете работать. Это позволит достичь и новых высот в карьере, и перейти на ступень выше в финансовом благосостоянии. Но ничего не дается просто так – мелких, но регулярных трудностей будет хоть отбавляй, и вам предстоит с ними справиться. Максимальную внимательность проявляйте в любых вопросах, связанных с деньгами. Риск себя не оправдает.

И непременно находите время для полноценного отдыха. Переутомление – плохой помощник, постарайтесь его избежать.

В любви страсти будут бушевать нешуточные, не дайте негативным эмоциям испортить отношения. Если вы в поиске – не ждите у моря погоды, проявляйте инициативу. Любовь должна приносить счастье – пусть так и будет.

Тигр

Скучным этот год не назовешь: событий будет много – закономерных, неожиданных, разных. Если почувствуете, что вам требуются радикальные перемены – значит, так тому и быть. При этом при принятии важных решений руководствуйтесь принципом «семь раз отмерь – один отрежь».

Слишком велика опасность ошибок, последствия которых придется ликвидировать не один месяц.

Кстати о долгоиграющих последствиях. Обязательно займитесь своим здоровьем, наладьте режим сна, правильно питайтесь. Превентивные меры всегда лучше, чем экстренные.

Год удивительным образом подходит для решения всех актуальных вопросов в любви. Те, кто хочет обрести вторую половинку – найдет ее. Кто готов создать семью – женится. А кто чувствует, что текущие отношения его тяготят, – благополучно их завершит.

Кот (Кролик)

Кролики могут совершить большой прыжок вверх по карьерной лестнице. Будьте дипломатичными и гибкими, находите решения, которые подойдут и вам, и людям, с которыми вы имеете дело.

Вы постараетесь улучшить материальное положение, и у вас это получится. И единственный, кто может его испортить – это вы сами. Так что воздержитесь от импульсивных покупок, спонтанных трат, не выходите за рамки бюджета.

Однако не все ваши помыслы будут сосредоточены вокруг денег и карьеры. Этот год важен для духовного развития вашей личности, вы можете достичь немалых успехов на этом поприще.

Лучшее время для любви – весна. Свободных Кроликов может посетить любовь с первого взгляда. А вот семейным нужно быть сдержанными и спокойными.

Дракон

Хозяевам года жаловаться не придется – это действительно хороший год. Он богат на приятные события, не принимайте их как должное – цените их и радуйтесь им.

Вы сможете добиться поставленных целей, главное – действовать! Под лежачий камень вода не течет, вы же знаете. Объективно оценивайте свои силы: дел должно быть ровно столько, сколько вы можете осилить без надрыва. С трудностями вы справитесь, главное, не откладывайте их в долгий ящик, решайте сразу по мере поступления.

Усилия не пропадут даром – деньги обязательно к вам придут, к концу года ситуация окажется в разы лучше, чем была в его начале.

В любви Драконы будут настоящими счастливчиками. В семейной жизни гармония и радость, свободным Драконам суждено судьбоносное знакомство. А любое соперничество завершится вашей победой, если вы этого захотите.

Змея

Удачный год для Змей. Покажите себя с профессиональной стороны, не стесняйтесь демонстрировать свои достоинства. Сначала будет много работы, вас оценят по достоинству, и тогда наступит период интересных предложений и новых проектов, возможно, в совсем другой сфере деятельности, которая вас давно привлекала. Финансовая составляющая порадует стабильностью.

Радужным будет не все – очень возможно, что кто-то вас подставит или предаст, и это выльется в грандиозный скандал. Событие не из приятных, но, как говорится, что нас не убивает – делает нас сильнее. А вас это однозначно не убьет.

В отличие от многих других знаков, в вашем случае для начала серьезных отношений этот год не слишком подходит. Зато разных романтических эпизодов и приятных любовных приключений будет много в течение всего года.

Лошадь

Про первые полгода так и напрашивается каламбур, что Лошади будут пахать как лошади. Руководство возлагает на вас большие надежды и немалую ответственность, нужно показать себя с самой лучшей стороны. Хорошо то, что все это будет не впустую – дела пойдут в гору, финансовое положение ощутимо улучшится.

На волне успеха на работе важно не испортить отношения с окружением – постарайтесь в своем плотном графике найти минутку и уделить окружающим вас людям хотя бы немного внимания. А во второй половине года загруженность станет не такой тотальной, можно будет позволить себе передышку.

Одинокие Лошади могут встретить человека, с которым создадут крепкий гармоничный союз. Семейных отношения порадуют стабильностью и умиротворением.

Коза (Овца)

Чтобы год был удачным, Козам нужно хорошо его спланировать, а затем двигаться согласно плану. Парадокс состоит в том, что то и дело будут возникать форс-мажоры и внезапные препятствия, к этому надо быть готовыми. Поэтому всегда оставляйте в планах пространство для маневра. Решившие эту задачку смогут заметно продвинуться по карьерной лестнице, хорошо заработать, сменить работу, если в этом есть необходимость.

Перемен ожидается много, пусть вас это не страшит, даже если изменения радикальные.

В межсезонье, весной и осенью, важно обратить внимание на любовную сферу. У вас есть все шансы начать отношения с подходящим вам человеком. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, не ждите, когда ее перехватят ваши соперники.

Обезьяна

Обезьянам потребуется в этом году проявить завидную изобретательность, чтобы найти удачное решение для каждой проблемы, сложности или неприятности, которыми год прямо-таки будет изобиловать. Хорошо, что Обезьянам дан изворотливый ум – другой бы взвыл, а Обезьяны справляются, успевая при этом улыбаться.

Весной и летом надо ударно потрудиться, ковать благосостояние, пока ситуация складывается благоприятно. Осенью это изменится, надо быть крайне осторожными с деньгами, чтобы не совершить ошибку и их не потерять.

В этом году вы будете как никогда привлекательны. Те, кто ищет любовь, в этом году ее, скорее всего найдут. А для семейных Обезьян это может принести и сложности с двойными отношениями.

Петух

Петухи приведут этот год, что называется, с закатанными рукавами. Работы будет много, но и перспективы головокружительные. Среди Петухов найдется немало тех, кто сменит работу. Вы сможете круто изменить свою жизнь, перейдя в совершенно иную сферу деятельности. Зарекомендуйте себя как эффективный командный игрок – сейчас не время для одиночной деятельности, в команде вы добьетесь большего. И обязательно проявляйте гибкость.

Что не особо порадует, так это отношения с близким окружением. Вы как будто на разных языках начнете разговаривать. Считайте это советом хорошенько поработать над дипломатичностью и умением находить компромиссы. При этом в любви все складывается гораздо приятнее, многие отношения перейдут на следующий уровень, а это хорошо.

Собака

Хорошая новость: главная тенденция года у Собак – стабильный рост. Весь год вам предстоит активно действовать, подстраиваясь под быстро изменяющиеся условия. Вы отлично прокачаете умение импровизировать и проявлять творческий подход ко всему. К финалу года большинство представителей знака сможет с удовольствием наблюдать плоды трудов своих и спокойно отдыхать с чувством выполненного долга.

Личная жизнь принесет перемены. Может смениться формат отношений, и первую скрипку будете играть не вы, а ваш партнер. Возможно, это и к лучшему – играя по старым правилам, можно привести отношения к разрыву. Не бойтесь нового, не так уж это и страшно, вам вполне может понравиться.

Кабан

Кабанам предстоит год, когда они регулярно будут задавать себе вопрос: «Тварь я дрожащая или право имею?». Не в том смысле, конечно, что надо будет решать, идти на старуху-процентщицу с топором или нет. Но определять, по плечу ли вам задуманные дела и проекты, придется не один раз. Это касается, в первую очередь, работы, карьеры и бизнеса. К тому же конкуренты не дремлют, они с великим азартом будут ставить вам палки в колеса.

Что касается любви, здесь тоже не будет просто. Велик шанс попасть в любовный треугольник или полюбить человека, отношения с которым могут строиться сложно. Часто на одной чаше весов может оказываться неземная страсть, а на другой – привычный, а главное, комфортный уклад жизни.

Однако у года большой потенциал. Он принесет много значимых событий, можно идти к своей цели и добиться большого успеха.