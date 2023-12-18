Праздник 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день

18 декабря христиане вспоминают Савву Освященного. Он создал Иерусалимский устав, который используется в православных храмах и в наше время. Кроме того, святой Савва творил своей молитвой настоящие чудеса. Его вспоминают как изгонявшего бесов и излечивавшего от проказы.
Народные приметы на 18 декабря
Фото: Global Look Press
В Саввин день принято обихаживать лошадей – их всячески холят и лелеют, ни в коем случае не ругают и не кричат. В наши дни это применимо к автомобилям: владельцам «железных коней» неплохо бы уделить им внимание, помыть, отогнать на обслуживание, если есть такая необходимость.
Если дым из трубы в этот день поднимается кверху столбом – следует ждать суровых морозов. Если же дым стлался к земле, скоро должны наступить более теплые дни, но со снегопадом.
Если белки в парке или лесу выбираются из дупла и безбоязненно спускаются на землю – скоро придет оттепель.
Традиции
Фото: Global Look Press
Чтобы быть красивой, женщины в этот день вставали пораньше, собирали во дворе свежий снег, по которому еще никто не ходил, и приносили его в дом. Положив снег в какую-нибудь посуду, приговаривали: «По снегу Савва ходил, мне красоту приносил. Чтобы были щечки румяные, а губки алые, чтобы коса была густая, а фигура литая». Когда снег превращался в воду – этой водой умывались и обрызгивали все тело. Затем нужно вытереться новым белым полотенцем и спрятать его под подушку. Через три ночи полотенце пряталось в потайное место до следующего Саввина дня.
Еще один обряд можно провести женщине, которая долго не может забеременеть. Нужно взять сито, перевернуть его наоборот и просеять сквозь него муку. Из этой муки следует испечь хлеб, а потом раздать его ломтики всем подряд – желательно встать при этом на перекрестке, но можно обойтись и без этого.
Именины 18 декабря
18 декабря именины отмечают Захар, Илья, Геннадий, Сергей. Те, кто родился в этот день, известны своим трудолюбием. Они обязательно доводят до конца любое дело, за которое берутся. А если человек, рожденный 18 декабря, имеется в вашей семье, вы сможете подтвердить: это – большая удача.
Что нельзя делать 18 декабря
Фото: Global Look Press
Не стоит в этот день ходить в гости. Наши предки говорили: «Не ходи за порог, не мешай мостить дорог». И к себе лучше никого не приглашать. Кроме того, женщинам лучше воздержаться от прядения.
Ни к чему 18 декабря начинать какое-то важное дело. Лучше отдать предпочтение обыденным повседневным заботам, но и лениться нельзя
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Что можно делать 18 декабря
Саввин день отлично подходит для сватовства – семья получится счастливой и благополучной. А те, кто уже состоят в браке, обязательно клали под подушку монету – считалось, что это привлечет в дом достаток, жизнь будет богатой и беззаботной.
Чтобы привлечь в дом благополучие и семейную любовь, шли в храм и молились святому Савве: он считается покровителем семьи и помогает бездетным парам стать родителями.
18 декабря – удачный день для тихих женских посиделок за рукоделием. Можно обсудить свои дела, поделиться новостями, рассказать о том, что тревожит, и услышать мудрый совет.