Праздник 18 декабря: что нельзя делать в Саввин день

В Саввин день принято обихаживать лошадей – их всячески холят и лелеют, ни в коем случае не ругают и не кричат. В наши дни это применимо к автомобилям: владельцам «железных коней» неплохо бы уделить им внимание, помыть, отогнать на обслуживание, если есть такая необходимость.

Если дым из трубы в этот день поднимается кверху столбом – следует ждать суровых морозов. Если же дым стлался к земле, скоро должны наступить более теплые дни, но со снегопадом.

Если белки в парке или лесу выбираются из дупла и безбоязненно спускаются на землю – скоро придет оттепель.

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