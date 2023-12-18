Какие знаки зодиака ждут яркие события с 18 декабря

Благоприятный день в отношении личной жизни.

Тельцы

События дня укрепят ваше чувство независимости. Положение Венеры относительно вашего знака усилит вашу романтическую и сексуальную притягательность. Сейчас самое время пересмотреть свои приоритеты в любви. Если вы хотите остепениться с наступлением нового года, планетарное влияние поможет углубить ваши отношения.

Львы

Прекрасный момент для того, чтобы выйти в свет и пообщаться. Вы привлекаете поклонников, некоторые из которых могут проявить к вам романтический интерес, и вообще, сейчас вы наиболее заметны.

Рыбы

Вы так долго были в напряжении от всех взлетов и падений в личной жизни, что забыли, что такое равновесие. К счастью, эта переменчивая энергия исчезает начиная с сегодняшнего дня. Наслаждайтесь романтикой и взаимопониманием!

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