Праздник 15 декабря: что нельзя делать в день Пророка Аввакума

15 декабря очень много именинников. Среди самых распространенных в наше время имен, отмеченных в этот день в Святцах, - Алексей, Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Ян. Из женских имен – Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Мирра, Тамара.

Что нельзя делать 15 декабря

Строго запрещено в этот день заниматься ремонтом: потревоженный домовой, разгневавшись, может наслать на дом и его обитателей всяческие беды.

Девушкам, которые еще не вышли замуж, ни в коем случае нельзя громко смеяться и разговаривать во весь голос, еще хуже, если они начинают кричать на кого-то. Таким девушкам грозят проблемы в личной жизни.

Ругать тоже никого нельзя, особенно – детей и животных: если обидеть эти беззащитные создания, придет жестокая бессонница.

Воду, в которой купали маленького ребенка, нельзя использовать для других нужд – ее нужно оставить как есть, а вылить разрешается только на следующий день, иначе, по поверью, малыш может заболеть.

Беременным женщинам в этот день не следует мыть голову, стричь волосы, делать маникюр и педикюр, а еще – лечить зубы. Это, по поверью, грозит хлопотами и осложнениями беременности.