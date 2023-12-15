Праздник 15 декабря: что нельзя делать в день Пророка Аввакума

О жизни Пророка Аввакума известно не так уж много. Он жил в Иерусалиме и входил в число двенадцати малых пророков. Рассказывают, что Аввакум предсказал пленение израильтян Вавилоном, а также уничтожение храма. Христианам хорошо известна Книга пророка Аввакума в трех частях.
Народные приметы на 15 декабря
Фото: Global Look Press
Если 15 декабря идет обильный снег – весной будет много травы.
Если с утра слышится пение петуха – скоро начнется оттепель.
А вот карканье ворон, раздающееся в морозном воздухе, предсказывает сильный ветер.
Домашняя кошка, весь день сладко спящая, предсказывает долгую и холодную зиму.
В небе выступили яркие звезды – случится скорое похолодание.
Традиции
В этот день полагается ходить в храм, молиться святому Пророку Аввакуму и просить у него избавления от бессонницы. Обращались к святому и с просьбами прогнать из дома нечистую силу. А главное – Пророк Аввакум может помочь успокоить ребенка, который часто плачет и плохо спит.
Именины 15 декабря
Фото: Global Look Press
15 декабря очень много именинников. Среди самых распространенных в наше время имен, отмеченных в этот день в Святцах, - Алексей, Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Ян. Из женских имен – Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Мирра, Тамара.
Что нельзя делать 15 декабря
Строго запрещено в этот день заниматься ремонтом: потревоженный домовой, разгневавшись, может наслать на дом и его обитателей всяческие беды.
Девушкам, которые еще не вышли замуж, ни в коем случае нельзя громко смеяться и разговаривать во весь голос, еще хуже, если они начинают кричать на кого-то. Таким девушкам грозят проблемы в личной жизни.
Ругать тоже никого нельзя, особенно – детей и животных: если обидеть эти беззащитные создания, придет жестокая бессонница.
Воду, в которой купали маленького ребенка, нельзя использовать для других нужд – ее нужно оставить как есть, а вылить разрешается только на следующий день, иначе, по поверью, малыш может заболеть.
Беременным женщинам в этот день не следует мыть голову, стричь волосы, делать маникюр и педикюр, а еще – лечить зубы. Это, по поверью, грозит хлопотами и осложнениями беременности.
Фото: Global Look Press
Если женщины садятся в этот день рукодельничать, шить или вязать, - нельзя в процессе работы упоминать болезни, иначе они «вплетутся» в изделие, и тот, кто потом будет его носить, примет болезнь на себя.
А вот штопать и зашивать дырки 15 декабря категорически запрещено – это может привлечь в дом старые беды и несчастья.
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Что можно делать 15 декабря
15 декабря следует убрать из дома все ненужные вещи – раздать их нуждающимся, а совсем старые и негодные попросту выбросить. Взамен обязательно придет удача и благополучие.
Уборка дома – хорошее дело, и в день Аввакума даже полезно как следует навести порядок.
Вместо шумных посиделок наши предки предпочитали в этот день тихие разговоры по душам – беседовали с близкими, делились тем, что на сердце.