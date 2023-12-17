Какие знаки зодиака ждет поворот судьбы на 180 градусов с 17 декабря

Сегодняшний день обещает быть удачным в плане любви и близких отношений.

Близнецы

Самое время найти подход к своему партнеру или объекту симпатии. Искренний разговор сотворит чудеса. Вербальное выражение любви и признательности обязательно будет взаимным. Если есть проблемы или недомолвки, обязательно сделайте первый шаг и честно выскажите все, что у вас на душе.

Весы

Успех в отношениях зависит от вашей готовности пойти на компромисс. Уступить и оказать любимому человеку необходимую поддержку будет проще, чем вам кажется. Ваше внимание к потребностям партнера окупится в ближайшие дни.

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Стрельцы

Если вы находитесь в активном поиске, то сегодняшний день вы обязательно должны провести в обществе других людей. Судьбоносные встречи сегодня вполне вероятны, если только вы не будете сидеть дома. Также присмотритесь внимательно к своему окружению, вполне вероятно, что тот, кого вы считаете другом, испытывает к вам нечто большее.