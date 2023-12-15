Взлет в карьере! Какие знаки зодиака ждет успех с 15 декабря

Позитивный день в отношении карьеры.

Тельцы

Недавно вы из кожи вон лезли, чтобы помочь коллеге или выступить с полезной инициативой на работе. Теперь ваша доброта будет отплачена втройне. Кто-то, кто благодарен вам за услугу, которую вы недавно оказали ему, поможет вам получить новую должность, если вы к этому стремитесь.

Скорпионы

Не стесняйтесь просить наставлений, инструкций или даже помощи, если вы работаете над чем-то, чего никогда раньше не делали. Лучше всего обращаться к людям, обладающим большими знаниями и опытом. Если вы обратитесь к тем, кто находится примерно в той же лодке, что и вы, то вряд ли далеко уйдете.

Водолеи

Время, потраченное на приведение в порядок финансовых дел, не будет потрачено впустую. Любые текущие споры или разногласия, связанные с общими финансами, будут улажены в вашу пользу.

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