Кто-то пытается занять ваше место! Каким знакам зодиака надо держать ухо востро на работе с 14 декабря

Овны

Кто-то, с кем вы недавно познакомились или начали работать, попытается занять все ваше время и внимание. Нелегко будет заставить этого человека понять, что есть и другие люди, с которыми вы хотите и должны быть в этот предпраздничный сезон. Если вы только начали общаться, вы начнете замечать в своем новом друге мелочи, которые заставят вас усомниться в этих отношениях. Компромисс поможет решить проблемы.

Раки

Вам нужно о многом подумать и из-за этого вы кажетесь окружающим рассеянным. Даже близким людям трудно вас понять. Они хотят, чтобы вы с ними поговорили, но вы не уверены в своих чувствах и, пока не разберетесь в себе, предпочтете молчать. Не воспринимайте все слишком близко к сердцу, скоро ваше настроение изменится.

Девы

Неважно, насколько убедительно кто-то пытается вас убедить, откажитесь от принятия решения, о котором вы можете впоследствии пожалеть. Если кто-то хочет, чтобы вы присоединились к его планам путешествия или общественной деятельности, не торопитесь и дайте себе время все обдумать.

Водолеи

Пытались разыскать друга, с которым потеряли связь много лет назад? Если да, то странный поворот событий может вывести вас на этого человека или привести его к вам. Любая помощь, которую вы окажете благотворительной организации или общественному проекту, вернется вам втройне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»