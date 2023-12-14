Праздник 14 декабря: что нельзя делать в день Наума Грамотника

Лучше воздержаться от хвастовства, особенно не стоит кичиться знаниями и уровнем образованности, - своим или своих детей: можно сглазить, и все пойдет наперекосяк. И не вздумайте показывать кому-либо свой или своего ребенка дневник или зачетку: начнутся провалы в памяти, и учеба скатится ниже некуда!

Запрещается читать книги во время еды, нельзя также небрежно относиться к книгам – разбрасывать, перегибать переплет, пачкать страницы.

Если 14 декабря у вас намечены важные переговоры – после них не смотритесь в зеркало хотя бы пару часов, чтобы не спугнуть удачу в делах.

С наступлением темноты наши предки остерегались выходить из дома, чтобы не стать жертвой нечистой силы. Если выйти все же необходимо – следует прикрепить к одежде булавку, которая отвлечет внимание нечистой силы.

Если вы подаете нищему – ни в коем случае не смотрите ему в глаза, иначе вскоре окажетесь на его месте.

И, конечно, как и в любой другой день Великого поста, под запретом животная пища и алкоголь.

Что можно делать 14 декабря