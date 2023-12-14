Праздник 14 декабря: что нельзя делать в день Наума Грамотника

В этот день христиане вспоминают пророка Наума. Он жил в VII веке до Рождества Христова и всячески заботился о развитии всеобщего образования.
Народные приметы на 14 декабря
Если вечером 14 декабря на небе ярко сияют звезды – скоро начнется метель. Если весь день над головой ползут низкие облака – быть похолоданию. А если вы заметите вокруг Луны красноватый ореол – ждите скорого снегопада.
Традиции
Фото: Global Look Press
В этот день, с утра пораньше, родители должны отправиться в церковь и помолиться святому Науму, чтобы он вразумил их детей, избавил их от лени и небрежности, помог добиться успехов в учебе. Можно прочитать такую краткую молитву:
«Святой Наум, наставь моего отрока на ум! Возьми его под свою руку, прогони от него лень да скуку. На учение его благослови, старанья пробуди, память укрепи».
Святой Наум, кстати, помогает не только школьникам и студентам. Любой человек может попросить у него помощи в принятии важного решения. Нужно встать перед иконой и шепотом проговорить:
«Наум, подсоби, умное решение подскажи».
После этого надо трижды перекреститься, а потом очень желательно побыть в одиночестве и хотя бы пару часов ни с кем не разговаривать (в идеале – до вечера). А перед сном, в постели, следует еще раз попросить Наума о помощи, и тогда наутро обязательно придет верное решение.
Именины 14 декабря
Фото: Global Look Press
Именинники 14 декабря - Наум, Антон, Дмитрий. Обладателям этих имен свойствен перфекционизм. Они серьезные и рациональные, а в общении бывают робкими и чрезмерно осторожными. Кроме того, Антоны, Дмитрии и Наумы отличаются повышенной ответственностью, что нисколько не мешает их превосходному чувству юмора.
Люди, рожденные 14 декабря, часто становятся прекрасными преподавателями: их любят ученики, потому что они умеют доступно и интересно изложить даже самый сложный материал.
Что нельзя делать 14 декабря
Фото: Global Look Press
Лучше воздержаться от хвастовства, особенно не стоит кичиться знаниями и уровнем образованности, - своим или своих детей: можно сглазить, и все пойдет наперекосяк. И не вздумайте показывать кому-либо свой или своего ребенка дневник или зачетку: начнутся провалы в памяти, и учеба скатится ниже некуда!
Запрещается читать книги во время еды, нельзя также небрежно относиться к книгам – разбрасывать, перегибать переплет, пачкать страницы.
Если 14 декабря у вас намечены важные переговоры – после них не смотритесь в зеркало хотя бы пару часов, чтобы не спугнуть удачу в делах.
С наступлением темноты наши предки остерегались выходить из дома, чтобы не стать жертвой нечистой силы. Если выйти все же необходимо – следует прикрепить к одежде булавку, которая отвлечет внимание нечистой силы.
Если вы подаете нищему – ни в коем случае не смотрите ему в глаза, иначе вскоре окажетесь на его месте.
И, конечно, как и в любой другой день Великого поста, под запретом животная пища и алкоголь.
Что можно делать 14 декабря
Фото: Global Look Press
Самый лучший день, чтобы посвятить его учебе и самообразованию. Когда-то именно 14 декабря для крестьянских детей начинался учебный год – их отдавали учиться грамоте, чтобы ребятишки не маялись бездельем до весенней посевной.
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Матери учеников пекли на Наума Грамотника большой красивый каравай и преподносили его учителю своих детей на вышитом полотенце – в знак уважения и благодарности.
14 декабря – подходящий день для покупки книг, журналов и другой печатной продукции. А вот от прочих покупок лучше в этот день воздержаться.