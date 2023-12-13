Праздник 13 декабря: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

На Андреев день делали в замерзшей реке или озере прорубь, а затем прислушивались. Если было тихо — ждали мягкой зимы. Если же вода под коркой льда громко бурлила — это предвещало трескучие морозы.

Заглядывали в печь, чтобы понаблюдать за огнем: полыхает красным — к холодам, ближе к белому цвету — скоро придет оттепель.

Начавшийся в этот день снегопад предрекал сильные морозы, этот снег вполне может пролежать до самого апреля. Если же погода стояла ясная и бесснежная — ждали относительно теплой зимы.

Понаблюдайте 13 декабря за своей кошкой: если она особенно много умывается — будет холодно и ясно.

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