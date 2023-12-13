Праздник 13 декабря: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Андрей Первозванный был первым апостолом Христа. Он рыбачил, когда услышал проповедь Иисуса, и так проникся его речами, что пошел за ним и стал верным учеником. На Руси Андрей Первозванный — особо почитаемый и уважаемый святой. Орден Андрея Первозванного является высшей государственной наградой. Военные корабли России выходят в море под Андреевским флагом
Народные приметы на 13 декабря
На Андреев день делали в замерзшей реке или озере прорубь, а затем прислушивались. Если было тихо — ждали мягкой зимы. Если же вода под коркой льда громко бурлила — это предвещало трескучие морозы.
Заглядывали в печь, чтобы понаблюдать за огнем: полыхает красным — к холодам, ближе к белому цвету — скоро придет оттепель.
Начавшийся в этот день снегопад предрекал сильные морозы, этот снег вполне может пролежать до самого апреля. Если же погода стояла ясная и бесснежная — ждали относительно теплой зимы.
Понаблюдайте 13 декабря за своей кошкой: если она особенно много умывается — будет холодно и ясно.
Традиции
Памятник Андрею Первозванному в Севастополе. Фото: Global Look Press
13 декабря нужно молиться Андрею Первозванному об успехах на военном поприще, особенно — на флоте, и о защите Родины. Девушки просят святого об удачном замужестве и счастье в семейной жизни.
За ужином незамужняя девушка старалась незаметно для других отломить кусочек хлеба, а потом прятала его под подушку и перед сном шептала: «Ряженый, суженый, приди ко мне ужинать», — во сне можно было увидеть лицо будущего жениха.
Именины 13 декабря
Андреевский флаг. Фото: Global Look Press
Именины в этот день отмечает Андрей — в переводе с древнегреческого это означает «мужчина». Считается, что все Андреи м смелые и отважные. Кроме того, именинники и Иваны — переводится это имя как «помилованный Богом». Может считать себя именинником и Ян — это польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, означающего «Яхве милостив».
Что нельзя делать 13 декабря
Начиная с 13 декабря и до самого Крещения (13 января) женщины переставали рукодельничать — прясть, ткать, шить и вязать. Это могло отпугнуть от дома удачу.
Как и в другие дни Великого поста, запрещается есть мясные и молочные продукты. Нельзя также ссориться и ругаться с кем бы то ни было — размолвка может затянуться надолго, принеся в жизнь напряженность и неуют.
Запрещено сплетничать и разносить небылицы о других людях: можно вскоре оказаться на месте человека, которого обсуждают за глаза.
Что можно делать 13 декабря
Фото: Global Look Press
В Андреев день принято гадать на суженого. Девушки, дождавшись темноты, бросали за ворота свои сапожки и другую обувь. Потом выбегали и смотрели: в какую сторону показывает носок обуви — оттуда и жениха ждать.
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Хозяйки пекут 13 декабря калиту — круглый корж из белой муки, символ солнца, которого так не хватает в короткие зимние дни. А вечером коржи подвешивали к потолку на веревочке и приглашали в гости на ужин знакомых парней: им предлагалось откусить кусочек калиты, спрятав руки за спину. Так молодежь развлекалась, одновременно выбирая себе пару.
Очень полезно в Андреев день протопить баню и как следует в ней попариться, чтобы быть здоровым целый год.