У каких знаков зодиака будут проблемы со здоровьем с 13 декабря

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Львы

Боли в желудке могут создать вам проблемы сегодня, поэтому примите профилактические меры, чтобы избежать их. Кроме того, есть вероятность, что у вас могут возникнуть проблемы с глазами. Не напрягайте зрение и немедленно обратитесь к специалисту в случае возникновения проблем.

Козероги

Вам нужно быть внимательным, потому что есть вероятность, что вы можете пострадать от расстройства желудка и головной боли. Поэтому избегайте продуктов и привычек, которые могут усугубить проблемы. Чрезмерное беспокойство также может вызвать психическое напряжение и усилить головную боль. Ключом к хорошему самочувствию – в спокойствии.

Рыбы

Вы должны быть внимательны к своему рациону питания. Выбирайте продукты очень тщательно и не делайте себе поблажек.

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