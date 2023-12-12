Праздник 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день

Девушки на Руси гадали в этот день на суженого. Нужно замесить тесто на воде, набранной в реке или колодце. Воду набирают руками и обращают внимание на то, что попадется вместе с водой: если чистая веточка или щепочка — жених будет добрый и богатый, если гнилой лист или грязная травинка — наоборот.

Девушки пекли из теста булочки или пирожки, потом раскладывали свои изделия на лавке и приносили петуха. Чью выпечку петух начнет клевать первой — та девушка раньше всех и замуж выйдет.

В Парамонов день набирают во дворе снег, прямо в ладони, и несут в дом. Потом растапливают и сбрызгивают талой водой все углы, приговаривая:

«Талая вода из рук вытекает, мой дом сохраняет. Чтобы никакая беда не сломала моего дома. Троекратно прошу, водой талой окроплю».

Той водой, которая оставалась, мыли пол в избе и не ходили по нему, пока полностью не высохнет.

Именины 12 декабря

Свои именины в этот день отмечают Даниил, Денис и Иван, а также Ян и Николай.

Что нельзя делать 12 декабря