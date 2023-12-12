Праздник 12 декабря: что нельзя делать в Парамонов день

Православные чтят 12 декабря память святого Парамона, которого после долгих пыток казнили вместе с 370 мучениками. Этот день считался наступлением настоящей зимы — с промерзшей землей и скованными льдом реками. «Пора жарко печи топить и кашу варить», — говорили наши предки.
Народные приметы на 12 декабря
Погода ясная, солнце красное — значит, до Нового года небо будет оставаться чистым и безоблачным.
Началась метель — уйдет нескоро: будет мести до 19 декабря.
Снега мало или вовсе нет — стоит ждать теплой зимы.
А если начинается на Парамонов день снегопад, да еще крупными красивыми хлопьями — вскоре должно потеплеть, а на будущий год хорошо уродится хлеб.
Традиции
Фото: Global Look Press
Девушки на Руси гадали в этот день на суженого. Нужно замесить тесто на воде, набранной в реке или колодце. Воду набирают руками и обращают внимание на то, что попадется вместе с водой: если чистая веточка или щепочка — жених будет добрый и богатый, если гнилой лист или грязная травинка — наоборот.
Девушки пекли из теста булочки или пирожки, потом раскладывали свои изделия на лавке и приносили петуха. Чью выпечку петух начнет клевать первой — та девушка раньше всех и замуж выйдет.
В Парамонов день набирают во дворе снег, прямо в ладони, и несут в дом. Потом растапливают и сбрызгивают талой водой все углы, приговаривая:
«Талая вода из рук вытекает, мой дом сохраняет. Чтобы никакая беда не сломала моего дома. Троекратно прошу, водой талой окроплю».
Той водой, которая оставалась, мыли пол в избе и не ходили по нему, пока полностью не высохнет.
Именины 12 декабря
Свои именины в этот день отмечают Даниил, Денис и Иван, а также Ян и Николай.
Что нельзя делать 12 декабря
Фото: Global Look Press
Поскольку продолжается Великий пост, под запретом любые мясные и молочные продукты, а также алкоголь. Не приветствуются и шумные вечеринки.
На Парамона хозяйки стараются воздержаться от домашней уборки. Во всяком случае, подметать полы в этот день во времена наших бабушек было строго запрещено: считалось, что веник безжалостно выметет из дома все благополучие.
Особенный запрет касается взаимоотношений: в Парамонов день нельзя ни с кем ссориться и ругаться, особенно с членами семьи: ссора могла продлиться до самого Нового года, так что лучше не начинать.
Нельзя стричь детей: как говорили на Руси, можно «ум отстричь», то есть ребенок начинал хуже учиться и становился непослушным.
Если вдруг на пол упал кусочек сливочного масла — ни в коем случае не поднимайте его! Это может накликать на семью бедность. Позовите свою кошку или собаку, пусть съест неожиданное угощение. Если же у вас нет домашних питомцев — надо вытереть масло мокрой тряпочкой.
А самое главное — не стоит 12 декабря подписывать важные документы, особенно касающиеся продажи и покупки жилья: такие сделки не принесут удачи.
Что нужно делать 12 декабря
Фото: Global Look Press
К этому дню необходимо закончить заготовку дров на зиму, иначе лес заметет снегом, и будет риск остаться в морозы без спасительного тепла.
12 декабря наши предки обязательно забивали в нижнее бревно бани новенький гвоздь. Считалось, что это сделает баню особенно крепкой, а париться в ней будет одно удовольствие, к тому же баня принесет здоровье всем домочадцам.
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Если вы хотите, чтобы предстоящий год стал для вас удачным, отправляйтесь в этот день в гости. И постарайтесь взять что-нибудь взаймы — неважно, деньги или продукты.
На Парамона следует хорошенько очистить крыши от снега. Только ни в коем случае не лопатами — только метлой.