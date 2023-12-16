Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря для всех знаков зодиака

…но не так стремительно, как может показаться. Король торможения и замедления дел по-прежнему на арене.

Итак, соблюдаем всю технику безопасности периода ретро-Меркурия. Поменьше поездок, поскольку время чревато авариями. Предстоит множество задержек, а это значит, что надо сохранять спокойствие.

Эмоции можно перенаправить в другое русло: вместо того чтобы зря переживать и тревожиться, заняться чем-нибудь приятным. Сходить на концерт или выставку, например. И конечно, хорошо бы уже украшать дом к Новому году. Это точно поднимет нам настроение.

А еще могут всплыть на поверхность какие-то тайны. Шила в мешке не утаишь, и сейчас оно благополучно обнаружится.

Teleprogramma.pro поможет со всем этим разобраться каждому знаку Зодиака.

Стрелец

Стрельцам предстоит довольно много встреч с теми, кому вы рады. Гасите желание поругаться с кем-то из близких, дурная это затея, лучше вместе отдыхать, а не скандалить.

Любовь

Прекрасное время для романтики, свиданий, совместных. Свободные представители знака могут с кем-то познакомиться, и между вами пробежит искра.

Финансы

Крупных покупок и трат на вредные привычки нужно всеми силами избегать. Зато можно без зазрения совести потратить деньги на отдых, развлечения, что-то приятное.

Здоровье

Будет много суеты и хлопот. Важно позаботиться о том, чтобы вовремя расслабляться, отдыхать, возможно, даже медитировать.

Овен

Уровень вашего красноречия взлетит до небес. А поскольку вы сейчас способны убедить кого угодно и в чем угодно, постарайтесь не привирать ради красного словца. Храните свои тайны, не нужно ими делиться – делать их достоянием общественности плохая идея. И не забывайте спать и есть хотя бы иногда, вы супергерои, конечно, но ресурсы организма все же не безграничны.

Телец

Неделя не позволит Тельцам провести время легко и беззаботно. Вас будут одолевать сомнения, очень велик шанс наделать ошибок, поссориться, рвануть на край света в одиночку… Делать этого, само собой, не надо. Перепроверяйте, не идите на конфликт, игнорируйте провокации, не убегайте никуда. Скоро это закончится и станет лучше.

Близнецы

Близнецам очень полезно вспомнить строчку из песни «следи за собой и будь осторожен». Будет много обманов, соблазнов, можно с головой окунуться в дела, которые вас не касаются. Как только вы перейдете границы дозволенного, кара наступит незамедлительно. Так что меньше болтайте, держите ухо востро, не лезьте не свое дело и с деньгами будьте предельно аккуратны.

Рак

Неделю Раки начнут с ударного труда и физических нагрузок. Это не пройдет незамеченным, и вы будете вознаграждены. В течение всей недели многое пойдет не по плану, придется проявлять гибкость и подстраиваться. К финалу вы устанете, эмоции начнут вас захлестывать – не поддавайтесь. Если потребуется – больше времени проводите в уединении.

Лев

Львам предстоит сразиться с многоглавым драконом – с миллионом дел, особенно на работе. Приятно, что в большинстве своем все дела будут вами переделаны. В пятницу сходите куда-нибудь с друзьями, а в выходные можно «окуклиться» дома – сидеть в пледе, возиться с мелкими домашними делами, отдыхать и набираться сил.

Дева

В понедельник Девам захочется лечь и лежать. Можно пойти на поводу у своих желаний, но во вторник вам все равно нужно будет взять себя в руки и начать упорно трудиться, выполняя все задачи и завершая все дела. В таком режиме вы проведете всю оставшуюся рабочую неделю. В выходные с чистой совестью отдыхайте – вы заслужили.

Весы

Весов ожидает приятная неделя. Вы привлекательны, удачливы, у вас море творческих идей, которые получается легко воплощать в жизнь. Во вторую половину недели даже можно куда-нибудь съездить – по работе или в гости. В отличие от большинства знаков, вам за это ничего не будет. И обязательно уделите время близким – им это очень нужно.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам лучше держать рот на замке, а эмоции – в узде. Обязательно скажете что-нибудь обидное, и тогда конфликта не избежать, а избежать надо. Планировать сейчас и вовсе бесполезно – все пойдет кувырком. Главное, не нервничайте. Чем ближе к концу недели, тем больше времени лучше проводить дома, в тишине, комфорте и уюте.

Козерог

Козероги всю неделю активны и продуктивны, свернуть горы – это задачка по вам. А вот выходные – время семейных мероприятий. Убьете двух зайцев – и культурная программа будет освоена, и вы сможете все и всех контролировать, чтобы предотвратить опасные или просто неприятные ситуации.

Водолей

Если к вам придет человек из прошлого, хорошо подумайте, пускать ли его в свою жизнь – он ничуть не изменился с прошлого раза, и если все было плохо, сейчас будет не лучше. И не поддавайтесь желанию все бросить и все изменить. Это не то решение, которое можно принимать на этой неделе.

Рыбы

Рыбам нужно быть начеку, чтобы не попасться на удочку мошенников, коих вокруг вас расплодится море. На этой неделе вам покажется, что все на вас ездят, и поэтому настроение будет не очень, на этой волне вы можете потакать вредным привычкам. Делать этого категорически не рекомендуется. Лучше отдыхайте, медитируйте и никуда не спешите.