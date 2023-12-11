Праздник 11 декабря — что нельзя делать в Сойкин день

Иринарх Севастийский, память которого чтится 11 декабря, в юности был язычником и преследовал христиан, но потом раскаялся и уверовал. Согласно преданиям, его несколько раз пытались казнить, но он не тонул в воде и не горел в огне. Тогда враги обезглавили Иринарха, но память о мученике, причисленном к лику святых, хранится с 303 года до наших дней.
Народные приметы на 11 декабря
Фото: Global Look Press
Сойка-пересмешница — яркая красивая птичка, умеющая отлично подражать голосам других птиц и животных. 11 декабря на Руси старались увидеть сойку, многие даже специально с этой целью отправлялись в лес. Если птичка показывалась на глаза или слышались ее крики — в будущем ждало только хорошее, во всех делах должна была прийти удача.
Иногда сойка прилетает прямо во двор, в других случаях садится под окном — и начинает петь. Это самый лучший вариант: такого удостаиваются только истинные счастливчики!
Если 11 декабря стоит мороз и нет никаких осадков, значит, лето придет сухое и жаркое. А вот если внезапно потеплело — ждали сильных морозов, которые должны затянуться надолго.
Традиции
Фото: Global Look Press
В этот день нужно «слушать воду»: если из колодца или проруби слышны всплески и другие звуки, значит, скоро придет успех во всех делах.
Еще один способ узнать будущее — собраться небольшой компанией и бросить горсть монет в сугроб, а потом каждый должен достать из снега на ощупь по одной монетке. Кому выпадет самая крупная — тот станет самым богатым.
Именины 11 декабря
Именинники 11 декабря: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор, Анна, Прасковья. Родившегося в этот день младенца лучше назвать одним из этих имен, чтобы у ребенка был святой покровитель.
Что нельзя делать 11 декабря
Главный запрет: ни в коем случае не гнать и не обижать птиц, иначе быть беде. Надо, наоборот, стараться подкормить замерзших пернатых, насыпать им корма.
Свежевыпавший снег постарайтесь не затаптывать, иначе дела пойдут наперекосяк.
Нельзя в этот день затевать уборку и большую стирку, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.
Запрещается менять постельное белье — иначе в семье начнутся проблемы, а деньги загадочным образом утекут буквально «сквозь пальцы».
Еще один запрет — на начало нового дела: в этот день не стоит даже планировать что-то новое, лучше оставить это на потом.
Остерегайтесь спорить в Сойкин день со старшими по возрасту или должности — это притянет проблемы на работе.
Кроме того, нельзя одалживать и давать в долг ни деньги, ни продукты: это может привлечь в дом нечистую силу. Если же вы решили подать милостыню — возьмите для этого бумажные деньги, металлические монеты отведут от вас удачу.
Девушки на выданье остерегались ходить в этот день с распущенными волосами, иначе поиски суженого могли затянуться еще надолго.
Что нужно делать 11 декабря
Фото: Global Look Press
Наши предки спешили ранним утром 11 декабря в церковь, чтобы помолиться и попросить у святого Иринарха удачи в делах.
Очень хорошо на Сойкин день обращаться к старшим и уважаемым людям за советом — можно услышать по-настоящему полезные и мудрые вещи, которые помогут в дальнейшей жизни.
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Девушки в этот день могут гадать на удачу, на суженого и на будущее замужество. Нужно высыпать на стол пачку фасоли и разделить ее на три части — они символизируют здоровье, финансы и личную жизнь. После этого надо пересчитать все фасолины. Кучка, в которой число окажется четным, будет означать удачу в этой сфере.
Женщины начинали 11 декабря вязать или ткать «сойкино одеяло» из разноцветных ниток — чем больше цветов, тем лучше. Впоследствии этим одеялом укрывались, когда в жизни наступала неудачная полоса. Считается, что «сойкино одеяло» помогает принять верное решение, внушает правильные мысли.