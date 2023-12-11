Праздник 11 декабря — что нельзя делать в Сойкин день

В этот день нужно «слушать воду»: если из колодца или проруби слышны всплески и другие звуки, значит, скоро придет успех во всех делах.

Еще один способ узнать будущее — собраться небольшой компанией и бросить горсть монет в сугроб, а потом каждый должен достать из снега на ощупь по одной монетке. Кому выпадет самая крупная — тот станет самым богатым.

Именины 11 декабря

Именинники 11 декабря: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор, Анна, Прасковья. Родившегося в этот день младенца лучше назвать одним из этих имен, чтобы у ребенка был святой покровитель.

Что нельзя делать 11 декабря

Главный запрет: ни в коем случае не гнать и не обижать птиц, иначе быть беде. Надо, наоборот, стараться подкормить замерзших пернатых, насыпать им корма.

Свежевыпавший снег постарайтесь не затаптывать, иначе дела пойдут наперекосяк.

Нельзя в этот день затевать уборку и большую стирку, чтобы не спугнуть удачу и благополучие.

Запрещается менять постельное белье — иначе в семье начнутся проблемы, а деньги загадочным образом утекут буквально «сквозь пальцы».

Еще один запрет — на начало нового дела: в этот день не стоит даже планировать что-то новое, лучше оставить это на потом.

Остерегайтесь спорить в Сойкин день со старшими по возрасту или должности — это притянет проблемы на работе.

Кроме того, нельзя одалживать и давать в долг ни деньги, ни продукты: это может привлечь в дом нечистую силу. Если же вы решили подать милостыню — возьмите для этого бумажные деньги, металлические монеты отведут от вас удачу.

Девушки на выданье остерегались ходить в этот день с распущенными волосами, иначе поиски суженого могли затянуться еще надолго.

Что нужно делать 11 декабря