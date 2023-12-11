Какие знаки зодиака ждут масштабные изменения в жизни с 11 декабря

Продуктивный день в плане отношений как дружеского, так и романтического характера.

Девы

Вам захочется больше думать о совместных долгосрочных планах. Поскольку у вас много дел, вы можете оказаться не в состоянии долго рассматривать некоторые вопросы. По этой причине вам следует воздержаться от принятия на себя больших обязательств. Вы не говорите нет, но вы просто берете время на обдумывание. Ваши суждения верны, и к концу недели вы будете уверены, что принимаете правильные решения.

Весы

Кто-то из новичков в вашей жизни чувствует себя одиноким и будет благодарен вам за дружбу и компанию. Вы не откажетесь быть рядом с ними, но прислушайтесь к тому, что они говорят о своих прошлых отношениях. Вы можете почувствовать, что это дружба, которая может внезапно закончиться, когда вы им больше не будете нужны. Новый роман будет развиваться в стремительном темпе.

Рыбы

Вам будет трудно игнорировать свое любопытство по отношению к человеку, которого вы встретили на вечеринке или другом мероприятии. Что-то заставляет вас хотеть узнать о нем больше. Если вы одиноки, это может привести к началу значимых отношений. Следуйте за своим сердцем. Если вы сомневаетесь, можно ли кому-то доверять, события конца недели подскажут вам ответ.

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