Праздник 8 декабря: что нельзя делать в Климентьев день

8 декабря отмечается день памяти святого папы римского Климента I. Он был одним из первых христианских проповедников. Язычники казнили его, приковав к якорю и бросив в море.

Народные приметы на 8 декабря

На Руси 8 декабря называют Клим Холодный из-за начинающихся в этот день сильных морозов. Обильный снегопад обещает холодную зиму и богатый урожай на следующий год. Если в это утро петухи начали петь необычно рано — скоро придет оттепель.

Понаблюдайте за поведением домашнего кота: если он так и норовит потереться о хозяйские ноги — ждите трескучих морозов. А вот если заметите синичек и ворон, которые смело прыгают по снегу, — в ближайшие дни потеплеет.

Традиции