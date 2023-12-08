Праздник 8 декабря: что нельзя делать в Климентьев день

8 декабря отмечается день памяти святого папы римского Климента I. Он был одним из первых христианских проповедников. Язычники казнили его, приковав к якорю и бросив в море.
Народные приметы на 8 декабря
На Руси 8 декабря называют Клим Холодный из-за начинающихся в этот день сильных морозов. Обильный снегопад обещает холодную зиму и богатый урожай на следующий год. Если в это утро петухи начали петь необычно рано — скоро придет оттепель.
Понаблюдайте за поведением домашнего кота: если он так и норовит потереться о хозяйские ноги — ждите трескучих морозов. А вот если заметите синичек и ворон, которые смело прыгают по снегу, — в ближайшие дни потеплеет.
Традиции
Фото: Global Look Press
Отправляясь в храм, люди молятся святому апостолу Климентию, прося о помощи в воспитании детей и других семейных делах. Кроме того, Климентий помогает в вопросах здоровья и денежных делах. Завтракать полагается только после возвращения из церкви.
Именины 8 декабря
8 декабря довольно много именинников: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав. Принято считать обладателей этих имен сильными, мудрыми и честными, умеющими любить и дружить.
Что нельзя делать 8 декабря
Фото: Global Look Press
Проснувшись утром, нельзя вставать с кровати сразу на обе ноги — только на левую. Обуваться же следует начинать с правой ноги. Нельзя петь до завтрака — даже если очень хочется. Это грозит скорыми слезами.
Утром Климова дня не рекомендуется давать взаймы. Нельзя и самим одалживать деньги — в обоих случаях их будет проблематично вернуть. А вечером запрещается пересчитывать деньги — приведет к убыткам. Такие же последствия ждут тех, кто решит затеять уборку перед сном или вынести после заката мусор.
Воздержитесь от жалоб на холод и мороз, на плохую погоду и недостаточное отопление — такие слова могут привести к болезням.
Климентьев день не подходит для того, чтобы давать другим людям советы. Постарайтесь вообще не вмешиваться в чужие дела.
Что нужно делать 8 декабря
Фото: Global Look Press
Очень хорошо в этот день заниматься рукоделием. В старину женщины садились у окна и пряли. Считалось, что это привлекает в дом удачу и богатство. 8 декабря на Руси начинали шить теплые безрукавки, которые потом продавали на ярмарке.
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8 декабря нужно всячески радоваться холодам, веселиться и шутить по этому поводу, громко смеяться. А после утреннего купания попробуйте вытереться влажным полотенцем. Это должно обеспечить крепкое здоровье на предстоящую зиму.
Очень полезно в этот день побыть наедине с самим собой, обдумать свои дела, свою жизнь, помедитировать в тишине. Но, если есть желание, можно собрать вечером за столом близких и друзей — устроить спокойный, не шумный ужин в кругу людей, которых вы любите.