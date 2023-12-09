Какие знаки зодиака вступят в критическую фазу с 9 декабря

Раки

Вы обладаете небывалой решительностью во всех сферах своей жизни. Независимо от того, рассматриваете ли вы вопросы профессиональной или личной важности, вы способны полностью осознать последствия своего выбора. Влияние вашего решения на людей в вашей жизни имеет для вас огромное значение. Если вы чувствуете себя подавленными, пытаясь сделать правильный выбор, обратитесь к кому-нибудь за советом. Кто-то близкий и надежный готов и хочет вас выслушать. Душевный разговор сейчас будет очень кстати.

Львы

Работа, которая раньше вам нравилась, теперь не представляет для вас никакого интереса. Энтузиазм, который вы когда-то проявляли к этой деятельности, угас. Вы продолжаете делать то, чего от вас ждут, исключительно из чувства долга. В текущих обязательствах нет никакого удовольствия. Пришло время кардинально изменить ситуацию. Вам нужно начать подпитывать свою духовную сторону. Когда вы обретете внутреннее спокойствие, вы начнете делать более разумный выбор.

Водолеи

Новые впечатления заставят вас почувствовать себя более энергичными, уверенными и с надеждой смотрящими в будущее. Тем не менее, успех и счастье придут только в том случае, если вы будете продолжать двигаться в том же целеустремленном направлении, что и сейчас. Придется преодолевать препятствия.

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