Отпустите все! Какие знаки зодиака словят счастье с 8 декабря

В этот день пришло время обратиться к своей духовной стороне.

Раки

Космос хочет, чтобы вы отпустили все, что вас тяготит. Вы практикуете искусство смирения с дискомфортом. Вы можете контролировать лишь очень многое, и если вы все еще беспокоитесь о том, что вас ждет в будущем, то сегодняшняя лунация - шанс освободиться от этого беспокойства.

Весы

Если вы ведете дневник или свой блог в интернете, возможно, вы найдете мудрость, скрытую в словах, которые вы напишете сегодня. Позвольте всем своим мыслям свободно вылиться на бумагу без оценки и хорошо из изучите. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу сегодня - ваше недовольство пройдет раньше, чем вы думаете.

Водолеи

Вы не позволите астрологическим неурядицам выбить вас из колеи. Сегодняшний день - это ваш шанс поделиться духом щедрости с теми, кого вы больше всего любите. Положение планет заставит вас связаться с друзьями, с которыми вы не виделись из-за предпраздничного хаоса. К концу дня вы можете почувствовать энергетическую опустошенность, но сиять от счастья. Так что воспользуйтесь этой возможностью, чтобы выйти из дома и оторваться по полной.

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