Праздник 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы

7 декабря запрещается ссориться и громко ругаться. Особенно это касается незамужних девушек: нарушение запрета может помешать найти суженого.

Уборку в этот день лучше проводить ближе к вечеру: если начать ее с утра, можно вымести из дома богатство и удачу. Строго запрещается стирать, особенно руками.

Замужние женщины должны остерегаться надевать в день Катерины новую обувь — по поверьям такой неосторожный поступок может привести к измене мужа.

Не стоит в этот день начинать ремонт, иначе он продлится дольше обычного и принесет больше разочарований, чем радости. Вообще лучше исключить тяжелый физический труд 7 декабря. Женщинам же, особенно беременным, стоит отказаться от рукоделия.

Запрещается на Катерину Санницу проводить шумные застолья. Если хотели собраться с родными и друзьями — обходились постными блюдами и спокойным общением, без бурного веселья — чтобы не плакать в будущем.

А если отправлялись в гости, старались вернуться домой не слишком поздно. На Руси люди верили, что вечером 7 декабря на улицах бродит нечистая сила, способная наслать на человека болезни и несчастья.

Что нужно делать 7 декабря