Праздник 7 декабря: что нельзя делать в день Катерины Санницы

Санницей ее прозвали, потому что с этого дня зимний санный путь становится устойчивым, можно без опаски ехать в дальний путь на санях.
Народные приметы на 7 декабря
Фото: Global Look Press
Ясная безоблачная погода 7 декабря предрекает холодную и морозную зиму. Если опустился туман, началась оттепель и повсюду грязь и слякоть — еще десять дней будет тепло. Вечером вокруг луны ясно видны круги — значит, скоро грянет мороз.
О скорых заморозках может рассказать и поведение коров: если они трясут задними ногами, стоит ожидать сильного похолодания.
Традиции
Фото: Global Look Press
Незамужним девушкам рекомендуется провести день 7 декабря в хорошем ровном настроении, благожелательно относиться к окружающим: тогда Катерина Санница ответит на просьбы о счастливом замужестве и поможет найти хорошего жениха. Кроме того, Катерину просят об облегчении предстоящих родов.
Помимо традиционной молитвы, можно прочесть заговор. Женщина становится вечером у окна, в которое видна луна, зажигает свечку и произносит:
«Как луна полнеет, ничего у нее не болеет. Так и мой животик растет, боль его не берет. Аминь».
При этом нужно гладить живот по часовой стрелке. Огарок догоревшей свечи (тушить нельзя!) следовало положить под подушку.
Именины 7 декабря
В этот день именинниками являются все, кто носит имена Ян, Михаил, Митрофан, Марк, Иван, Евгений, Григорий, Алексей, Александр, Екатерина, Августина.
Что нельзя делать 7 декабря
Фото: Global Look Press
7 декабря запрещается ссориться и громко ругаться. Особенно это касается незамужних девушек: нарушение запрета может помешать найти суженого.
Уборку в этот день лучше проводить ближе к вечеру: если начать ее с утра, можно вымести из дома богатство и удачу. Строго запрещается стирать, особенно руками.
Замужние женщины должны остерегаться надевать в день Катерины новую обувь — по поверьям такой неосторожный поступок может привести к измене мужа.
Не стоит в этот день начинать ремонт, иначе он продлится дольше обычного и принесет больше разочарований, чем радости. Вообще лучше исключить тяжелый физический труд 7 декабря. Женщинам же, особенно беременным, стоит отказаться от рукоделия.
Запрещается на Катерину Санницу проводить шумные застолья. Если хотели собраться с родными и друзьями — обходились постными блюдами и спокойным общением, без бурного веселья — чтобы не плакать в будущем.
А если отправлялись в гости, старались вернуться домой не слишком поздно. На Руси люди верили, что вечером 7 декабря на улицах бродит нечистая сила, способная наслать на человека болезни и несчастья.
Что нужно делать 7 декабря
Фото: Global Look Press
Если есть возможность — неплохо бы 7 декабря покататься на санках с горы. Это поможет избавиться от тяжелых мыслей, а зима по приметам будет удачной и принесет много радости. Если же у вас нет санок или не выпал снег — просто постарайтесь побольше гулять пешком в этот день.
Бабушки, дедушки или крестные (только не родители!) должны в этот день подарить ребятишкам новые санки — это станет залогом веселой зимы для детей.
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Парни в этот день устраивали катанье на санях и приглашали в свои сани понравившуюся девушку — так определялись будущие пары.
Девушки могут гадать на суженого и проворожить жениха вечером дня святой Катерины. Для этого нужно взять любую вещь парня, который нравится, положить ее на стол и покатать вокруг нее ржаной каравай. Потом вещь следует подкинуть под порог дома парня, а каравай девушка должна съесть в одиночку, ни с кем не поделившись.
Молодоженам на Руси стелили 7 декабря тулуп на пороге. При этом его выворачивали мехом наружу. Супруги должны были войти в дом, ступая по этому тулупу: тогда семья будет крепкой и счастливой, никто не сможет помешать их взаимопониманию.