Прошли долгий путь! Каким знакам зодиака повезет с 7 декабря

День напряжения на рабочем месте.

Овны

Сегодня вы окажетесь в центре внимания, Овны. Положение планет говорит о том, что вы можете попасть в неловкое положение. Вы прошли долгий путь в своей уверенности в себе и самовыражении, но сейчас не время затевать драку или вставать в позу. Отложите в сторону игры во власть и примите дух сотрудничества — ваши идеи будут лучше восприняты после того, как все эмоции остынут.

Стрельцы

Ваш разум будет бурлить от свежих идей и стратегий. Это идеальное время для того, чтобы выбросить из головы все, о чем вы думали, и начать организовывать свои мысли в осязаемые цели. Звезды заставят вас почувствовать себя более уединенно, но все это время одиночества можно использовать с пользой для себя.

Козерог

Пришло время принять важное решение в отношении карьеры, Козероги. Вы медленно размышляли за кулисами о том, каким видите свое профессиональное будущее, и тщательно взвешивали все варианты. Сегодня — ваше время, чтобы сформулировать свои ожидания и подготовиться к переговорам о повышении или зарплате с начальством.

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