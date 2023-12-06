Праздник 6 декабря: что нельзя делать в Митрофанов день

Митрофан Воронежский был епископом, много сделавшим для православной веры. Он жил в XVII–XVIII веках. Кроме того, 6 декабря — день памяти Александра Невского, великого князя и полководца XIII века.
Народные приметы на 6 декабря
Фото: Global Look Press
В этот день принято внимательно изучать облака. Если их мало — зима предстоит морозная. Ясный месяц тоже предсказывал холодную погоду. Если облака на небе выстраивались стройным рядом — ждали скорой оттепели. Мелкий снег и северный ветер 6 декабря предвещали холодный дождь 6 июня.
Традиции
6 декабря принято просить святого Александра Невского о родственниках, которые в этот момент оказались на чужбине. А к святому Митрофану обращаются с просьбой о помощи в поисках хорошей работы. Кроме того, Митрофан Воронежский помогает обрести семью и стать родителями.
Именины 6 декабря
6 декабря празднуют именины Митрофаны, Борисы, Федоры, Александры, Алексеи, Григории. Все эти имена приносят своим обладателям невероятное везение, их называют счастливчиками, потому что удача сопровождает их на каждом шагу. Им везет не только в делах — ведь они будто притягивают к себе деньги, но и в любви, и в дружбе.
Что нельзя делать 6 декабря
Фото: Global Look Press
Не стоит громко разговаривать, а лучше вообще стараться помалкивать. По поверью, громкие разговоры способны отпугнуть удачу: она уйдет и больше не вернется. Ни в коем случае нельзя ругаться и скандалить, еще хуже — рассказывать о своих планах.
Запрещается на Митрофанов день носить новую обувь — это может принести неожиданные проблемы. Не стоит надевать и неудобную обувь — грозит осложнениями в семье.
Следует воздержаться от такой эмоции, как зависть — она вообще ни к чему хорошему не приводит, а уж 6 декабря и вовсе губительна. Нехорошо переезжать и отправляться в дальний путь в этот день, лучше немного подождать.
Очень плохо ходить в Митрофанов день со спутанными волосами. Девушки и женщины издавна старались привести прическу в порядок с самого утра, чтобы весь день выглядеть аккуратными и опрятными.
Женщинам запрещалось ревновать мужа в этот день: если слишком усердствовать в недоверии, муж и правда может уйти.
Что нужно делать 6 декабря
Фото: Global Look Press
В деревнях в этот день издавна пекли пироги с капустой или с вареньем. Угощали всю семью. А если что-то оставалось — не выбрасывали, а отдавали домашним животным, подкармливали птиц. Это должно привлечь денежную удачу.
Интересный обычай связан с хлебом. На Митрофана хозяйки пекли несколько буханок хлеба, в одну из которых запекали небольшой крест. Потом буханки раскладывали по дому — к образам, к порогу, на лавку. Если у порога оказывался хлеб с крестом — значит, мужчины семьи, призванные на военную службу, скоро вернутся домой.
Фото: Global Look Press
На Митрофанов день позволялось невинное гадание для девушек. Надо стащить в чужом саду вишневую веточку, принести ее домой и тайком поставить в кладовку, где никто ее не увидит. Если веточка покроется цветами к Рождеству — значит, девушка выйдет замуж в следующем году.
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Прежде на Руси в Митрофанов день начинали плести лапти, лыко для которых заготавливали заранее. Можно дарить в этот день декоративные лапти тем, кому вы желаете счастья и здоровья: такой подарок защитит дом от бед и болезней, обеспечит любовь и гармонию в семье.