Праздник 6 декабря: что нельзя делать в Митрофанов день

В этот день принято внимательно изучать облака. Если их мало — зима предстоит морозная. Ясный месяц тоже предсказывал холодную погоду. Если облака на небе выстраивались стройным рядом — ждали скорой оттепели. Мелкий снег и северный ветер 6 декабря предвещали холодный дождь 6 июня.

Традиции

6 декабря принято просить святого Александра Невского о родственниках, которые в этот момент оказались на чужбине. А к святому Митрофану обращаются с просьбой о помощи в поисках хорошей работы. Кроме того, Митрофан Воронежский помогает обрести семью и стать родителями.

Именины 6 декабря

6 декабря празднуют именины Митрофаны, Борисы, Федоры, Александры, Алексеи, Григории. Все эти имена приносят своим обладателям невероятное везение, их называют счастливчиками, потому что удача сопровождает их на каждом шагу. Им везет не только в делах — ведь они будто притягивают к себе деньги, но и в любви, и в дружбе.

Что нельзя делать 6 декабря