Какие знаки зодиака будут менять партнеров как перчатки в 2024 году

Для трех знаков зодиака 2024 год будет, возможно, даже слишком насыщенным в плане личной жизни. Подробностями с нашими читателями поделилась таролог Галина Янко.

Весы

Вы всегда считали, что прогресс зависит от перемен, а перемены требуют смелости. Этой смелости у вас будет в избытке на протяжении этого года. Те, кто был вам ближе всего, возможно, утратят свою ценность в ваших глазах. На протяжении года вы не раз решите, что настало время двигаться дальше. Вы захотите постоянно выходить за пределы привычного окружения.

Уже в январе вы можете встретить кого-то, кто заслуживает вашего доверия, но уже весной вы решите, пришло время вернуть в свою жизнь человека, с которым вы давно не общались. Только к концу года вам станет ясна общая картина. В ноябре-декабре вы поймете, что настал момент перейти на новый уровень. Вы захотите стабильности, более глубокой связи и сможете определиться с тем, какого человека хотите видеть рядом с собой.

Стрелец

В наступающем году вы проявите необычайно творческий подход к личной жизни и найдите сотни способов ее разнообразить. Партнеры будут сменять друг друга с поразительной скоростью, а иногда вы даже будете встречаться с несколькими людьми одновременно. При этом вы живете исключительно настоящим моментов и не задумываетесь о том, чтобы отношения продвигались вперед. Подстраиваться под новых партнеров вы не намерены, так что в случае любых разногласий будете готовы просто уйти.

Это ваша стихия – ни от кого не зависеть и наслаждаться абсолютной свободой, но все же не будьте столь эгоистичны, учитывайте чувства и желания других людей. Стать тем единственным для вас может тот человек, с которым вы захотите что-то создать, например - бизнес. Финансовые вложения, общие цели, объединение усилий – если вы почувствуете, что хотите пойти на это с определенным человеком, то к нему стоит присмотреться повнимательнее.

Водолей

Вас ждет социально насыщенный год и бесконечное общение как дружеского, так и романтического характера будет сопровождать практически каждый ваш день. Частые мимолетные романы будут завязываться в ходе бесед на различных мероприятиях и вечеринках, а поскольку ваше природное обаяние будет на высоте в наступающем году, недостатка в поклонниках у вас не будет.

Вы станете более открыты и готовы к экспериментам, что принесет вам массу новых впечатлений и укрепит вашу уверенность в себе. Долгосрочных и стабильных отношений в наступающем году вы, возможно, не построите, но новый опыт, который вы получите, даст вам ответы на многие волновавшие вас вопросы и послужит фундаментом для крепкого союза в долгосрочной перспективе.

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