Праздник 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

Личный транспорт (когда-то сани, а сегодня — автомобиль) нужно в Прокопьев день загрузить пассажирами и как следует покататься. Вернувшись домой, сани принято было вытирать платочком или чистой тряпочкой — считалось, что вытирается пот с «уставшего» транспорта. При этом трижды читали «Отче наш». Это обеспечивало надежность саней на всю долгую зиму. Сегодня некоторые проводят этот обряд с машиной — чтобы достойно выдержала зимние испытания.

Другой вариант — покрыть машину красивым дорогим покрывалом и прочитать над ней заговор: «Попоной лошадь накрываю, а на сани одеяло надеваю, чтобы не ржавели, не скрипели, а как ласточки летели. Да будет так!» После этого нужно трижды осенить автомобиль крестным знамением.

Именины 5 декабря

В этот день отмечают свои именины обладатели 21 мужского имени. Самые распространенные из них — Алексей, Архип, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Михаил, Павел, Петр, Федор. Мужчины, родившиеся 5 декабря, считаются настоящими защитниками, сильными и уверенными в себе лидерами.

Из женских имен в этот день почитается лишь одно — Прасковья. Женщинам, родившимся 5 декабря, свойственны ясный ум, высокий интеллект и решительность. Они амбициозны, иногда слишком жестки, но в целом пользуются доверием и уважением.

Что нельзя делать 5 декабря