Праздник 5 декабря: что нельзя делать в Прокопьев день

Православная церковь 5 декабря вспоминает мученика Прокопия Кесарийского, который славился умением изгонять бесов. Он был казнен за свою твердую веру в начале IV века. Прокопий считается покровителем одного из первых по-настоящему зимних дней. Выезжая на санях, говорили: «Прокопий дороги прокапывает»
Народные приметы на 5 декабря
Фото: Global Look Press
Если на Прокопьев день довольно тепло, значит, вся зима будет радовать теплой и снежной погодой. Вечером часто разводили костер и смотрели, как он разгорается: если быстро и хорошо — значит, в ближайшее время придет пасмурная погода. Внезапно ударивший 5 декабря мороз приносил вскоре оттепель и липкий мокрый снег. Случалось, что на Прокопьев день из леса выходили волки и приближались к человеческому жилью. В таком случае люди знали: нужно ожидать долгую и суровую зиму.
А еще на Прокопьев день наблюдали за котами. Если полосатый кот перебегал дорогу — это сулило крупные перемены в жизни. Если кот был белым или светло-серым — изменения ожидались хорошие, а темное животное считалось предвестником зловещих событий.
Традиции и обряды
Фото: Global Look Press
Личный транспорт (когда-то сани, а сегодня — автомобиль) нужно в Прокопьев день загрузить пассажирами и как следует покататься. Вернувшись домой, сани принято было вытирать платочком или чистой тряпочкой — считалось, что вытирается пот с «уставшего» транспорта. При этом трижды читали «Отче наш». Это обеспечивало надежность саней на всю долгую зиму. Сегодня некоторые проводят этот обряд с машиной — чтобы достойно выдержала зимние испытания.
Другой вариант — покрыть машину красивым дорогим покрывалом и прочитать над ней заговор: «Попоной лошадь накрываю, а на сани одеяло надеваю, чтобы не ржавели, не скрипели, а как ласточки летели. Да будет так!» После этого нужно трижды осенить автомобиль крестным знамением.
Именины 5 декабря
В этот день отмечают свои именины обладатели 21 мужского имени. Самые распространенные из них — Алексей, Архип, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Михаил, Павел, Петр, Федор. Мужчины, родившиеся 5 декабря, считаются настоящими защитниками, сильными и уверенными в себе лидерами.
Из женских имен в этот день почитается лишь одно — Прасковья. Женщинам, родившимся 5 декабря, свойственны ясный ум, высокий интеллект и решительность. Они амбициозны, иногда слишком жестки, но в целом пользуются доверием и уважением.
Что нельзя делать 5 декабря
Фото: Global Look Press
Нельзя пить спиртные напитки — впрочем, как и в любой другой день Великого поста. Издавна считается плохой приметой дарить в этот день живые цветы: они могут забрать здоровье у того, кто их преподносит. Строго запрещается 5 декабря одалживать соседям соль и сахар — вместе с этими продуктами из дома уйдут счастье и благополучие.
И вообще, не стоит в этот день одалживать ничего, включая деньги, — иначе велика опасность поссориться с тем, кому одолжили. Если на ночь оставались родственники, их нельзя было укладывать на супружескую постель: к скандалам и распаду семьи.
Что нужно делать 5 декабря
Фото: Global Look Press
На Прокопьев день принято было устраивать ярмарки. Одним из главных товаров на таких ярмарках были сани — предстояла долгая снежная зима, и без саней прожить было невозможно. Вечером часто устраивали праздничный ужин в честь Прокопия, на который звали соседей. Но при этом помнили о том, что идет пост, и блюда готовили соответствующие. Максимум «роскоши» на столе — рыба. Обязательно заваривали ароматный чай из шиповника, в него добавляли другие травы и мед.
После ужина развлекались: рассказывали сказки и интересные истории, загадывали загадки. И, конечно, с удовольствием играли в снежки и катались на санках — особенно дети.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Один из самых добрых обычаев Прокопьева дня — раздавать одежду нуждающимся. Перед самым холодным временем года бедняки рады были любой теплой одежде, пусть и не новой. Если же старая одежда не годилась для дальнейшего ношения — ее обязательно нужно уничтожить: сжечь или закопать. Оставшиеся в доме после Прокопия старые вещи притягивают несчастья и бедность.
Чтобы усилить энергетическую защиту вашего дома, нужно провести тщательную уборку, а потом положить в каждый угол самой большой комнаты по одному свежему куриному яйцу. Пусть полежат там три дня. Затем их следует выбросить как можно дальше от дома, в идеале — закопать. Яйца унесут из дома всю негативную энергию, ваше жилище очистится.