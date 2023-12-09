Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря для всех знаков зодиака

Но это не единственное заметное астрологическое событие. С ним все понятно: торможения, пробки, проволочки, поломка техники, возвращение давних дел и людей из прошлого.

На арену выйдет еще и Нептун, из-за которого в каком-то смысле неделя пройдет как в тумане. Нам захочется показать себя, но при этом слишком велик будет соблазн выдать себя за кого-то другого. С одной стороны, иллюзии помешают нам трезво мыслить, с другой – обман очень быстро откроется.

Самым верным решением будет завершать дела, проекты, а нового ничего не начинать. И, конечно, не забывать закладывать время на всевозможные форс-мажоры.

Чем еще отметится неделя для каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Стрелец

Судьба к вам благосклонна – неделя принесет неожиданные и приятные события, а также интересные и полезные знакомства.

Любовь

Вы можете попасть в любовный треугольник, наблюдать возвращение человека из прошлого или просто неудачно познакомиться. В общем, скучно не будет, но и просто – тоже.

Финансы

Не самая благоприятная для денег неделя. Не берите кредитов и не влезайте в долги. Да и в целом расходы на этой неделе желательно свести к минимуму.

Здоровье

Ретро-Меркурий принес вам в кузовке высокую вероятность аварий и травмоопасный период. Берегите себя всеми возможными способами.

Овен

Овны всю неделю будут напористы и уверены в своей правоте. Поэтому постарайтесь как можно меньше заниматься личной жизнью – начнете выяснять отношения и обязательно поссоритесь в пух и прах. Зато на работе ваша уверенность и красноречие окажутся очень кстати – сможете отстоять свою точку зрения и задать процессу нужное вам направление.

Телец

С Тельцами на этой неделе каши не сваришь. Вы будете настолько упрямы и непримиримы, что избежать конфликтов поможет только чудо. Еще и дела застопорятся, несмотря на все прилагаемые усилия. Выдыхайте. Больше времени проводите в уединении, медитируя и расслабляясь. И свои нервы сбережете, и с окружающими не разругаетесь.

Близнецы

Прямо с утра понедельника Близнецы будут бегать и тушить многочисленные «пожары». Проблемы, сложности, задачи и форс-мажоры посыплются на вас как из рога изобилия. Но вас не остановить даже ретроградному Меркурию! И все-таки к выходным сбавьте обороты, чтобы не заработать травму или переутомление. Посвятите время ленивому неспешному отдыху.

Рак

Начало недели подходит для активной работы: поездок, командировок, переговоров и сделок. Вы будете весьма продуктивны. К среде же нужно принять во внимание усталость и относиться к себе бережнее, больше отдыхать. Выходные посвятите домашним хлопотам и заботам.

Лев

Львы ворвутся в новую неделю как ураган, успевая сделать все и даже больше. Но пока вы сражаетесь со своим миллионом дел, близкие люди совсем выпадут из вашего поля зрения. К середине недели фаза бурной деятельности завершится, и тогда нужно будет обязательно уделить близким побольше времени и внимания.

Дева

Девы по-прежнему на взводе. И по-прежнему, толку от этого никакого. Многие дела пойдут медленно, к тому же эмоции будут вам сильно мешать – невозможно сосредоточиться, когда вы поглощены переживаниями. Отнеситесь к этому философски. Да, все медленнее, чем хотелось бы, зато у вас появится время навести порядок в доме и в голове.

Весы

С одной стороны, кто-то может попросить вашей помощи, и хотя вам это не по душе, отказать будет неправильно. С другой – на пороге может возникнуть человек, который вас уже разочаровывал. И поверьте, он в этом смысле совершенно не изменился. Ваша первостепенная задача – отличить одно от другого, чтобы потом не пришлось расстраиваться.

Скорпион

Скорпионов захватит навязчивая идея по улучшению мира. И на ее алтарь вы положите первую половину недели. Потом вас отпустит, и вы решите, что даже если мыслить глобально, начинать все равно нужно с малого, и в первую очередь – с себя. Вторую половину недели можно посвятить наведению порядка и избавлению от ненужного.

Козерог

Козерогов будут атаковать аферисты всех мастей. Кому-то начнут звонить телефонные мошенники, кто-то предложит выгодный контракт, который на деле окажется кабалой, а кто-то будет действовать совсем примитивно и решит лишить вас имущество путем обычной кражи. Будьте начеку и не доверяйте сладким речам. Вы не ворона из басни, чтобы отдать свой сыр какой-то там лисице.

Водолей

Хорошо бы вам отправиться в какое-нибудь путешествие. У большинства сейчас с поездками нелады, но вам везет. Если такой возможности нет, обязательно найдите время для культурной программы. А еще сейчас важно обращать внимание на друзей и близких, им требуется ваша поддержка.

Рыбы

Рыбы – не самый скандальный знак Зодиака, но на этой неделе вас может основательно заносить на поворотах. Не реагируйте на провокации, поберегите свой душевный покой. Лучше посвятите время семье, детям и их заботам. К тому же, если спокойно наблюдать за происходящим, можно вовремя обнаружить скрытых недоброжелателей.

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