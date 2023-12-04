4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Если в этот день снежно и морозно, такой будет и вся предстоящая зима — придут холода и снегопады. А вот лето будет жарким, а урожай — богатым. Пасмурная погода 4 декабря тоже сулит хороший урожайный год. Если морозно, но солнечно — зима предстоит теплая и мягкая.

Традиции

На Руси этот праздник был одним из самых любимых в народе. Наши предки говорили:

«Введенье пришло — зиму привело».

Начинались зимние ярмарки, а вместе с ними — гулянья. Но главное, конечно, праздничные богослужения 4 декабря. В этот день, придя в храм, люди просят у Богородицы здоровья для себя и своих близких, семейного благополучия. Многие накрывают праздничный стол. Однако, учитывая, что уже начался Великий пост, блюда на стол ставятся достаточно скромные. Впрочем, позволено немного вина, рыбы и растительного масла.

Именины 4 декабря

Именинники 4 декабря — Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада. Обладатели этих имен считаются умными и смелыми людьми с прочными убеждениями. Им свойственно всегда выполнять свои обещания и помогать близким, попавшим в беду.

Что нельзя делать 4 декабря