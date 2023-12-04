4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Маленькая Мария, которой предстояло стать Божьей Матерью, в этот день самостоятельно преодолела 14 крутых ступеней в храм, куда ее привели родители. Малышке было тогда три года. Она осталась в храме и провела там 12 лет, после чего обручилась с Иосифом и вернулась с ним в родной город — Назарет. Введение во храм Пресвятой Богородицы — по сути, духовное рождение Марии.
Народные приметы на 4 декабря
Фото: Global Look Press
Если в этот день снежно и морозно, такой будет и вся предстоящая зима — придут холода и снегопады. А вот лето будет жарким, а урожай — богатым. Пасмурная погода 4 декабря тоже сулит хороший урожайный год. Если морозно, но солнечно — зима предстоит теплая и мягкая.
Традиции
На Руси этот праздник был одним из самых любимых в народе. Наши предки говорили:
«Введенье пришло — зиму привело».
Начинались зимние ярмарки, а вместе с ними — гулянья. Но главное, конечно, праздничные богослужения 4 декабря. В этот день, придя в храм, люди просят у Богородицы здоровья для себя и своих близких, семейного благополучия. Многие накрывают праздничный стол. Однако, учитывая, что уже начался Великий пост, блюда на стол ставятся достаточно скромные. Впрочем, позволено немного вина, рыбы и растительного масла.
Именины 4 декабря
Именинники 4 декабря — Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада. Обладатели этих имен считаются умными и смелыми людьми с прочными убеждениями. Им свойственно всегда выполнять свои обещания и помогать близким, попавшим в беду.
Что нельзя делать 4 декабря
Фото: Global Look Press
Главное — запрещено сквернословить, оскорблять других, распространять сплетни. Не рекомендуется и суетиться, делать что-то второпях: ни к чему хорошему это не приведет, дело все равно развалится.
Женщинам лучше воздержаться 4 декабря от вязания, шитья и другого рукоделия. Считается, что это может привести к болезням. Не стоит заниматься и другими домашними делами — мытьем полов, стиркой, уборкой.
Очень плохо в праздник Введения кричать на своих домашних питомцев. Собаки и кошки в этот день очень тяжело переносят недовольство хозяев, могут заболеть или даже погибнуть.
Еще один запрет — на отказ в милостыне тем, кто в этом нуждается. Человек, прошедший мимо просящего, рискует сам вскоре стать нищим. А вот давать в долг кому-либо не следует.
Что нужно делать 4 декабря
Фото: Global Look Press
В этот день разрешены гадания. Причем они считаются особенно верными и правдивыми. Обратите внимание, кто первым переступил порог вашего дома 4 декабря: если женщина — это к денежным трудностям, если мужчина — наоборот: к прибыли и стабильности. Первым пришел ребенок — ждите хлопот. А если первым посетителем стал нищий — придется бороться с болезнями.
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4 декабря — самый подходящий день, чтобы ребятишки начали кататься на санках с горки. Крестные в этот день приносят своим крестникам в подарок нарядные и прочные санки — для зимних забав, а к ним добавляют сладости.
Хозяйки готовили в этот день пироги, булки, вареники с картошкой, капустой, ягодами. В одно из изделий вкладывалась монетка: кому достанется — тот будет особенно удачливым весь год.