Какие знаки зодиака ждет тревога и подавленность с 4 декабря

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Тревога и подавленность сегодня носят временный характер, старайтесь думать о приятном. Помните, что мысленные образы, которые мы прокручиваем в голове, не только помогают нам реализовать наши стремления, но и влияют на наше здоровье. Поэтому мыслите позитивно, чтобы добиться положительных результатов. Держите в голове определенное видение того, чего вы хотите достичь, а затем постоянно целенаправленно стремитесь к реализации своих стремлений.

Весы

Для того чтобы оставаться здоровыми, необходимо приложить немного усилий. Убедитесь, что вы не берете на себя слишком много, оставляя себя время на отдых. Чтобы сохранить позитивный взгляд на жизнь, вам следует поучаствовать в общественной деятельности, помогая нуждающимся. Это не только поможет вам осознать важность помощи другим людям, но и даст возможность насладиться чувством выполненного долга.

Водолеи

Сегодня вы увидите, что сила вашей воли и разума поможет вам преодолеть некоторые физические недуги, даже если это хронические боли. Вы увидите, что сочетание прописанных врачом средств и вашей собственной воли к исцелению станет мощной силой. Не стоит недооценивать мощь собственного разума, она может вас удивить.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».