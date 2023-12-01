Каким людям на роду написано - быть самыми счастливыми

Нумеролог Алена Анисимкова заявила, что рожденные 6, 16, 26 числа любого месяца люди будут счастливы испытать чувство искренней и истинной любви в 2024 году.

Как правило, эта любовь стучится до 33 лет и важно слушать свое сердце и бежать за чувством, несмотря ни на что.

А вот родившимся 28, 31 числа любого месяца на роду написано быть счастливыми. По структурной матрице эти даты наделяют людей удачей в отношениях и умением эти отношения выстраивать таким образом, чтобы получать удовольствие и счастье.

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