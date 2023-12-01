Праздники и приметы 1 декабря: что нельзя делать в день Платона и Романа Зимоуказателей

Если верить народным приметам, в этот день следует отправиться в храм и помолиться мученикам Платону и Роману, которые погибли за веру в IV веке. Эти святые «отвечают» за финансовое благополучие.
Народные приметы на 1 декабря
Луна в небе расскажет, какой будет зима. Фото: Global Look Press
Обратите внимание на погоду. Если в этот день заметно потеплело — значит, можно ждать ранней весны. Юго-западный ветер намекает на длительную пасмурную погоду, при которой может идти снег, но сильных морозов не будет. Если в день Зимоуказателей началась метель — точно такая же погода будет и на Масленицу. В целом, погода 1 декабря определяет всю будущую зиму.
Кроме того, понаблюдайте за поведением птиц. Возможно, вы заметите ворону, которая так и норовит выскочить на дорогу, — это знак скорого потепления. Если в стае галок вдруг появились грачи (для тех, кто умеет отличать этих птиц), — значит, зима будет комфортной, не слишком холодной.
Вечером взгляните на небо: как выглядит месяц? Увидите вокруг него сияющий круг — стоит ждать снегопада. Если же по бокам от месяца небольшие блики — грянет мороз. В старину люди говорили про 1 декабря: «Декабрь все забирает и ничего не отдает».
Традиции
Попробуйте привлечь богатство на целый год! Фото: Global Look Press
На Руси в этот день издавна просили Романа и Платона о богатстве. Чтобы улучшилось благосостояние семьи, нужно подержать в руках монету самого крупного номинала (еще лучше — крупную купюру) и три раза повторить:
«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман!»
После чего монету или купюру рекомендуется спрятать в кошелек и носить весь год — до следующего 1 декабря.
Именины 1 декабря
Среди женщин в этот день нет именинниц. 1 декабря, как уже было сказано, — именины Платона и Романа. Кроме того, отмечаются именины Николая.
Что нельзя делать 1 декабря
Для праздника Платона и Романа Зимоуказателей существует несколько древних запретов. Например, не стоит есть из посуды, которая сделана не из дерева. Под запретом — стеклянная, фарфоровая, керамическая и любая другая посуда. Только деревянная! Считается, что, нарушив запрет, вы привлечете в свою семью ссоры и безденежье.
Если к ужину у вас гости — не позволяйте им мыть посуду (это часто стремятся сделать, желая помочь, мама, сестра, подруга и другие близкие люди). Даже если в другие дни вы им это позволяете — 1 декабря нужно решительно отказаться от такой помощи, чтобы не лишиться благополучия и семейного счастья. Правда, мыть посуду в чужом доме рекомендуется незамужним девушкам, мечтающим выйти замуж: если это удастся, то в течение года она обязательно встретит своего суженого и станет его женой.
Ни в коем случае не отдавайте, не дарите и не выбрасывайте 1 декабря игрушки своих детей! Если это сделать — удача покинет ребенка надолго.
Верующие люди не советуют пропускать службу в храме в этот день: такое пренебрежение может привести к финансовым проблемам.
И самое главное: в день Платона и Романа Зимоуказателей запрещено злиться, жаловаться и ругаться, в противном случае темные силы обеспечат вам мощный поток неудач.
Что нужно делать 1 декабря
В этот день советуют есть из деревянной посуды. Фото: Global Look Press
Отличное решение — устроить в этот день большую стирку: она символизирует очищение от накопившихся грехов. К тому же на легком морозе так приятно сушить выстиранные вещи! Они приобретают свежий аромат и делают дом особенно уютным.
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Кроме того, 1 декабря — самый подходящий день для того, чтобы достать теплые одеяла и перины, проветрить их перед долгой зимой и убедиться, что с ними все в порядке.
В старину первый день зимы считался еще и днем резчиков по дереву: мастера делали посуду из древесины липы. Изготовленная 1 декабря, такая посуда считалась особенной, изгоняющей болезни и неудачи. Именно поэтому в день Платона и Романа Зимоуказателей рекомендуется есть из деревянной посуды.