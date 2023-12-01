Праздники и приметы 1 декабря: что нельзя делать в день Платона и Романа Зимоуказателей

На Руси в этот день издавна просили Романа и Платона о богатстве. Чтобы улучшилось благосостояние семьи, нужно подержать в руках монету самого крупного номинала (еще лучше — крупную купюру) и три раза повторить:

«Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман!»

После чего монету или купюру рекомендуется спрятать в кошелек и носить весь год — до следующего 1 декабря.

Именины 1 декабря

Среди женщин в этот день нет именинниц. 1 декабря, как уже было сказано, — именины Платона и Романа. Кроме того, отмечаются именины Николая.

Что нельзя делать 1 декабря

Для праздника Платона и Романа Зимоуказателей существует несколько древних запретов. Например, не стоит есть из посуды, которая сделана не из дерева. Под запретом — стеклянная, фарфоровая, керамическая и любая другая посуда. Только деревянная! Считается, что, нарушив запрет, вы привлечете в свою семью ссоры и безденежье.

Если к ужину у вас гости — не позволяйте им мыть посуду (это часто стремятся сделать, желая помочь, мама, сестра, подруга и другие близкие люди). Даже если в другие дни вы им это позволяете — 1 декабря нужно решительно отказаться от такой помощи, чтобы не лишиться благополучия и семейного счастья. Правда, мыть посуду в чужом доме рекомендуется незамужним девушкам, мечтающим выйти замуж: если это удастся, то в течение года она обязательно встретит своего суженого и станет его женой.

Ни в коем случае не отдавайте, не дарите и не выбрасывайте 1 декабря игрушки своих детей! Если это сделать — удача покинет ребенка надолго.

Верующие люди не советуют пропускать службу в храме в этот день: такое пренебрежение может привести к финансовым проблемам.

И самое главное: в день Платона и Романа Зимоуказателей запрещено злиться, жаловаться и ругаться, в противном случае темные силы обеспечат вам мощный поток неудач.

Что нужно делать 1 декабря