Цель, которую надо реализовать: какие знаки зодиака ждут перемены со 2 декабря

Раки

У Вас есть цель, которую Вы должны реализовать, и Вы не успокоитесь, пока не достигнете ее. Именно поэтому Вы не позволите никому отвлечь Вас от выполнения задуманного. Риск, на который Вы недавно пошли, скоро окупится. Усилия, предпринятые в прошлом, начинают приносить плоды. Воспользуйтесь возможностью вновь приступить к работе над проектом, который был на втором плане. Будьте готовы воплотить в жизнь свою давнюю мечту.

Девы

Избегайте принятия импульсивных решений. Легко отмахнуться от человека или события, посчитав его незначительным, в то время как оно могло бы принести Вам много счастья, если бы Вы осознали ценность этой возможности. Кто-то откажется взять на себя ответственность за прошлую ошибку. Обвинения не принесут никакой пользы. Лучше запомните, что в будущем не стоит связываться с этим человеком.

Рыбы

Вы начинаете ощущать влияние разногласий в коллективе. Некоторые люди, похоже, не заботятся о том, как их поведение влияет на других. Без сосредоточенности взаимная цель не будет достигнута. Вмешательство из-за кулис не входило в планы, но есть вещи, которые Вы можете сделать, чтобы привести деятельность в соответствие с Вашими надеждами и ожиданиями.

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