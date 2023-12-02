Какие знаки зодиака ждут повороты судьбы со 2 декабря - любовь, счастье

Тельцы

Ваш день будет наполнен деятельностью, которая заставит Вас быть активными, занятыми и внимательным. Вы настолько погружаетесь в дела, которые заинтересовали Вас, что потребности близких Вам людей ускользнут от Вашего внимания. Если это давние отношения, то Ваш партнер с пониманием относится к этой фазе, и, несомненно, как только Вы осознаете, что натворили, Вы загладите свою вину.

Львы

Подозрения витают в воздухе. Если Вы имеете дело с человеком, которому, как Вы знаете по опыту, нельзя доверять, отложите принятие важных решений. Чем больше людей вокруг Вас, тем менее спокойно Вы будете себя чувствовать. Кажется, что Вы бегаете по кругу, радуя других, но забывая о себе. Подумайте дважды, прежде чем сказать "да", если друг попросит вас оказать ему услугу.

Козероги

Не получаете удовольствия от некоторых обязанностей. Зачем продолжать, если сердце не лежит к этому? Хотя Вы не хотите никого подводить, Вы в праве дать понять, что намерены отказаться от некоторых обязательств в ближайшее время. Возьмите на себя ответственность за свои решения и начните искать варианты и возможности, которые принесут Вам больше удовлетворения.

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