Какие знаки зодиака поразит стрела Купидона с 1 декабря

Раки

Подумайте о возможных последствиях своих действий. Это поможет Вам подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий. Если какие-то планы и идеи Вам не по душе, ответ один: не рисковать. Независимо от вашего возраста и положения, одна из стрел Купидона направлена в вашу сторону. Вас беспокоит, что кто-то не разделяет ваших чувств? Вполне вероятно, что этот человек просто боится показать свое реальное отношение к вам.

Львы

Вероятно, Вы не хотели, чтобы Ваше замечание прозвучало как обвинение, но необдуманные высказывания могут вызвать сильное напряжение. Сохраняйте спокойствие. Держите свои мысли при себе и тогда у Вас будет меньше шансов кого-то расстроить. Старший коллега, обладающий холодным и требовательным характером, будет казаться еще более строгим, чем обычно. Несмотря на то, что вы добились определенного успеха, этот человек не будет вас хвалить или благодарить.

Стрельцы

Вы можете задуматься о том, как решить постоянные денежные проблемы и обрести большую финансовую независимость. Позаботьтесь о том, чтобы избежать импульсивных покупок. Ищите надежные способы вложения денег. Применяйте безопасные и выгодные схемы сбережений.

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